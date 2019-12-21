Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Севилья
Мальорка - Севилья: обзор матча 21 декабря 2019
Мальорка
21.12.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
20'
Д. Карлос
63'
Э. Банега (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Севилья
Желтая карточка
А. Седлар
84'
84'
Желтая карточка
С. Регилон
Желтая карточка
М. Вальент
64'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Банега
Желтая карточка
И. Баба
62'
Желтая карточка
А. Будимир
45'
+4
Желтая карточка
Ф. Гамес
37'
33'
Желтая карточка
Фернандо
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Карлос
Пас отдал
Э. Банега
15'
Желтая карточка
Х. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Мальорка
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
4-2-3-1
1
Рейна
15
Седлар
15
Гамес
24
Вальент
15
Лумор
14
Баба
8
Севилья
7
Лаго Жуниор
14
Родригес
14
Кубо
17
Будимир
3-1-3-1-2
31
Вацлик
16
Навас
34
Карлос
3
Регилон
5
Фернандо
23
Карришу
19
Хордан
11
Банега
7
Окампос
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Мальорка
Севилья
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Мальорка - Севилья
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Севилья
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+