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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Мальорка
Леганес - Мальорка: обзор матча 26 октября 2019
Леганес
26.10.2019, суббота, 17:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
31'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Мальорка
Желтая карточка
И. Куэльяр
90'
+4
79'
Замена
А. Алегрия
️️️️
А. Будимир
Замена
Х. Эрасо
️️️️
Р. Меса
79'
Желтая карточка
К. Ривера
77'
Желтая карточка
Р. Росалес
71'
68'
Замена
А. Трайковски
️️️️
А. Фебас
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
О. Родригес
68'
59'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Д. Родригес
Замена
Ч. Авазим
️️️️
Д. Сиовас
59'
Желтая карточка
Д. Сиовас
56'
47'
Желтая карточка
А. Будимир
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Р. Росалес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Сембранос
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Мальорка
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
14
Такефуса Кубо
ПВ
7
Александар Трайковски
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
4-3-1-2
25
Куэльяр
33
Сильва
5
Бустинса
22
Сиовас
16
Росалес
17
Ривера
16
Меса
36
Ресио
14
Родригес
22
Брейтуэйт
9
Каррийо
4-3-2-1
1
Рейна
25
Састре
21
Раильо
15
Гамес
24
Вальент
14
Фебас
14
Баба
8
Севилья
14
Родригес
7
Лаго Жуниор
17
Будимир
22
Сиовас
15
Авазим
15
Авазим
22
Сиовас
16
Меса
14
Эрасо
14
Эрасо
16
Меса
14
Родригес
11
Арнайц
11
Арнайц
14
Родригес
14
Родригес
14
Кубо
14
Кубо
14
Родригес
14
Фебас
7
Трайковски
7
Трайковски
14
Фебас
17
Будимир
15
Алегрия
15
Алегрия
17
Будимир
Остались в запасе
Леганес
Мальорка
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
Главный тренер
Луис Сембранос
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Луис Сембранос
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Леганес - Мальорка
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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