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    Луис Сембранос

    Тренер
    Имя Луис
    Фамилия Сембранос
    Гражданство Испания
    Дата рождения 6 июня 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Леганес 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.10.2019 Леганес 1 : 0 Мальорка
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