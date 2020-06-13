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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Барселона
Мальорка - Барселона: обзор матча 13 июня 2020
Мальорка
13.06.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
2'
А. Видаль
37'
М. Брейтуэйт
80'
Ж. Альба
90+3'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Барселона
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Д. Родригес
86'
85'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Ф. де Йонг
Замена
Абдон
️️️️
А. Будимир
85'
Замена
Я. Салибу
️️️️
С. Севилья
85'
80'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Альба
Пас отдал
Л. Месси
73'
Желтая карточка
Ж. Альба
71'
Замена
Артур
️️️️
С. Бускетс
71'
Замена
Н. Семеду
️️️️
С. Роберто
Замена
И. Баба
️️️️
М. Педраса
57'
57'
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Гризманн
46'
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Видаль
Замена
Л. Жуниор
️️️️
К. Эрнандес
46'
Замена
Ф. Гамес
️️️️
Ж. Састре
46'
42'
Желтая карточка
А. Видаль
37'
ГОЛ! 0:2!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Л. Месси
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
6
Марк Педраса
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Мальорка
1
Микель Парера
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Мончу
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
4-2-2-2
1
Рейна
24
Посо
24
Вальент
21
Раильо
25
Састре
6
Педраса
8
Севилья
14
Родригес
14
Кубо
17
Будимир
9
Эрнандес
3-4-1-2
1
тер Стеген
3
Пике
33
Араухо
18
Альба
23
Видаль
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Роберто
10
Месси
7
Гризманн
22
Брейтуэйт
9
Эрнандес
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
9
Эрнандес
25
Састре
15
Гамес
15
Гамес
25
Састре
6
Педраса
14
Баба
14
Баба
6
Педраса
17
Будимир
9
Абдон
9
Абдон
17
Будимир
8
Севилья
93
Салибу
93
Салибу
8
Севилья
21
де Йонг
23
Фирпо
23
Фирпо
21
де Йонг
6
Роберто
27
Семеду
27
Семеду
6
Роберто
5
Бускетс
6
Артур
6
Артур
5
Бускетс
23
Видаль
11
Ракитич
11
Ракитич
23
Видаль
7
Гризманн
9
Суарес
9
Суарес
7
Гризманн
Остались в запасе
Мальорка
Барселона
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Мончу
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Остались в запасе
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Мончу
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Мальорка - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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