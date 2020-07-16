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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Гранада
Мальорка - Гранада: обзор матча 16 июля 2020
Мальорка
16.07.2020, четверг, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
20'
К. Эрнандес
45+1'
В. Диас
69'
К. Фернандес Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Гранада
Красная карточка
К. Эрнандес
90'
+9
90'
+1
Желтая карточка
А. Пуэртас
Замена
А. Фебас
️️️️
А. Трайковски
88'
87'
Желтая карточка
Д. Мачис
87'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
Д. Мачис
Желтая карточка
К. Эрнандес
84'
Красная карточка
А. Седлар
80'
76'
Замена
Р. Азиз
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Л. Жуниор
️️️️
Лумор
72'
Замена
А. Трайковски
️️️️
И. Баба
72'
69'
ГОЛ! 1:2!
К. Фернандес Луна
Пас отдал
А. Монторо
Желтая карточка
Т. Кубо
67'
Замена
А. Седлар
️️️️
А. Раильо
64'
63'
Замена
А. Монторо
️️️️
Ф. Вико
Желтая карточка
М. Вальент
61'
46'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Я. Эррера
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Диас
44'
Желтая карточка
А. Монторо
Желтая карточка
И. Баба
33'
Желтая карточка
С. Севилья
28'
21'
Желтая карточка
Я. Эррера
ГОЛ! 1:0!
К. Эрнандес
Пас отдал
Д. Родригес
20'
Желтая карточка
А. Будимир
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Мальорка
1
Микель Парера
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
10
Хосеп Сене
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Марио Родригес
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
4-2-2-2
1
Рейна
24
Вальент
21
Раильо
15
Лумор
24
Посо
14
Баба
8
Севилья
14
Родригес
14
Кубо
17
Будимир
9
Эрнандес
4-2-3-1
1
Силва
16
Диас
15
Мартинес
5
Санчес
21
Нева
21
Эррера
88
Брайс
7
Пуэртас
19
Вико
11
Мачис
9
Сольдадо
15
Лумор
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
15
Лумор
21
Раильо
15
Седлар
15
Седлар
21
Раильо
Трайковски
14
Фебас
14
Фебас
Трайковски
14
Баба
7
Трайковски
7
Трайковски
14
Баба
11
Мачис
23
Диаш
23
Диаш
11
Мачис
19
Вико
19
Монторо
19
Монторо
19
Вико
9
Сольдадо
12
Азиз
12
Азиз
9
Сольдадо
21
Эррера
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
21
Эррера
Остались в запасе
Мальорка
Гранада
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
15
Лука Ромеро
АП
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Марио Родригес
ЦП
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
15
Лука Ромеро
АП
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Марио Родригес
ЦП
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Мальорка - Гранада
6
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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