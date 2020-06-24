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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Мальорка
Реал - Мальорка: обзор матча 24 июня 2020
Реал
24.06.2020, среда, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
19'
Винисиус
56'
С. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Мальорка
Желтая карточка
Т. Кроос
87'
84'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
И. Баба
Замена
Б. Диас
️️️️
К. Бензема
83'
Замена
М. Диас
️️️️
Винисиус
83'
Желтая карточка
Ф. Менди
80'
Замена
Иско
️️️️
Г. Бэйл
71'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Модрич
71'
70'
Замена
Я. Салибу
️️️️
Л. Жуниор
Замена
Т. Кроос
️️️️
Э. Азар
62'
61'
Замена
С. Севилья
️️️️
А. Фебас
61'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
А. Будимир
61'
Замена
Ф. Гамес
️️️️
М. Вальент
ГОЛ! 2:0!
С. Рамос
56'
Желтая карточка
Л. Модрич
46'
Желтая карточка
С. Рамос
35'
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
Пас отдал
Л. Модрич
19'
8'
Желтая карточка
А. Будимир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Мальорка
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
8
Вальверде
20
Модрич
10
Азар
7
Винисиус
18
Бэйл
9
Бензема
4-2-3-1
1
Рейна
24
Посо
21
Раильо
24
Вальент
15
Седлар
14
Фебас
14
Баба
14
Кубо
14
Родригес
7
Лаго Жуниор
17
Будимир
20
Модрич
10
Асенсио
10
Асенсио
20
Модрич
10
Азар
8
Кроос
8
Кроос
10
Азар
9
Бензема
21
Диас
21
Диас
9
Бензема
18
Бэйл
22
Иско
22
Иско
18
Бэйл
7
Винисиус
9
Диас
9
Диас
7
Винисиус
14
Баба
15
Ромеро
15
Ромеро
14
Баба
24
Вальент
15
Гамес
15
Гамес
24
Вальент
14
Фебас
8
Севилья
8
Севилья
14
Фебас
17
Будимир
9
Эрнандес
9
Эрнандес
17
Будимир
7
Лаго Жуниор
93
Салибу
93
Салибу
7
Лаго Жуниор
Остались в запасе
Реал
Мальорка
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
11
Родриго
ПВ
13
Диего Альтубе
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
25
Жоан Састре
ПЗ
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
11
Родриго
ПВ
13
Диего Альтубе
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
Остались в запасе
25
Жоан Састре
ПЗ
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Реал - Мальорка
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Альфредо ди Стефано
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