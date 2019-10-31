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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Осасуна
Мальорка - Осасуна: обзор матча 31 октября 2019
Мальорка
31.10.2019, четверг, 21:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 2
Завершен
Осасуна
21'
Л. Жуниор (П)
75'
С. Севилья (П)
69'
М. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Осасуна
75'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Севилья
75'
69'
ГОЛ! 1:1!
М. Кардона
Пас отдал
Д. Брашанац
63'
Желтая карточка
А. Эрнандес
Желтая карточка
И. Баба
55'
53'
Желтая карточка
Д. Гарсия
34'
Желтая карточка
П. Эступиньян
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Жуниор
21'
15'
Желтая карточка
Брэндон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Осасуна
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
23
Брэндон
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Мальорка
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Абдон
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
23
Луис Переа
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
4-3-2-1
1
Рейна
15
Гамес
21
Раильо
15
Лумор
24
Вальент
8
Севилья
14
Баба
14
Фебас
7
Лаго Жуниор
14
Родригес
17
Будимир
4-2-2-2
23
Рубен
14
Ронкалья
5
Гарсия
15
Эрнандес
2
Эступиньян
7
Монкайола
5
Брашанац
10
Торрес
14
Гарсия
22
Кардона
23
Брэндон
Остались в запасе
Мальорка
Осасуна
14
Такефуса Кубо
ПВ
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
9
Абдон
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
23
Луис Переа
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
14
Такефуса Кубо
ПВ
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
9
Абдон
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Остались в запасе
23
Луис Переа
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Мальорка - Осасуна
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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