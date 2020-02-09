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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Мальорка
Эспаньол - Мальорка: обзор матча 09 февраля 2020
Эспаньол
09.02.2020, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
58'
Р. де Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Мальорка
Желтая карточка
В. Гомес
90'
+4
87'
Желтая карточка
Лумор
Замена
В. Гомес
️️️️
С. Дардер
85'
Желтая карточка
В. Санчес
80'
80'
Замена
Абдон
️️️️
Л. Жуниор
72'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
А. Фебас
Замена
В. Санчес
️️️️
Д. Лопес
72'
Желтая карточка
Л. Кабрера
70'
65'
Замена
Т. Кубо
️️️️
С. Севилья
Замена
М. Варгас
️️️️
Х. Кальери
65'
61'
Желтая карточка
С. Севилья
ГОЛ! 1:0!
Р. де Томас
Пас отдал
С. Дардер
58'
Желтая карточка
Д. Лопес
54'
Желтая карточка
Д. Вила
39'
Желтая карточка
А. Прието
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Лумор
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Мальорка
31
Фабри
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Лопес
12
Вила
6
Кабрера
20
Эспиноcа
25
Рока
5
Лопес
21
Лопес
10
Дардер
23
Эмбарба
9
Кальери
9
де Томас
4-3-2-1
1
Рейна
24
Посо
21
Раильо
24
Вальент
15
Лумор
14
Баба
8
Севилья
14
Фебас
14
Родригес
7
Лаго Жуниор
17
Будимир
9
Кальери
8
Варгас
8
Варгас
9
Кальери
10
Дардер
2
Гомес
2
Гомес
10
Дардер
5
Лопес
4
Санчес
4
Санчес
5
Лопес
8
Севилья
14
Кубо
14
Кубо
8
Севилья
14
Фебас
9
Эрнандес
9
Эрнандес
14
Фебас
7
Лаго Жуниор
9
Абдон
9
Абдон
7
Лаго Жуниор
Остались в запасе
Эспаньол
Мальорка
7
Ву Лей
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
7
Ву Лей
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
Остались в запасе
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Эспаньол - Мальорка
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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