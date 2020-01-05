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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Мальорка
Гранада - Мальорка: обзор матча 05 января 2020
Гранада
05.01.2020, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
24'
А. Монторо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Мальорка
90'
+1
Желтая карточка
А. Раильо
Желтая карточка
Р. Азиз
89'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
78'
Желтая карточка
Я. Брайс
53'
Желтая карточка
В. Диас
44'
Желтая карточка
А. Монторо
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Монторо
Пас отдал
Р. Сольдадо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
Мальорка
31
Фабри
ВР
15
Лумор
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
4-2-2-2
1
Силва
21
Нева
5
Санчес
22
Дуарте
16
Диас
19
Монторо
88
Брайс
11
Мачис
7
Пуэртас
9
Сольдадо
14
Фернандес Луна
4-1-3-2
1
Рейна
21
Раильо
24
Вальент
15
Гамес
15
Седлар
8
Севилья
14
Кубо
14
Родригес
7
Лаго Жуниор
9
Эрнандес
10
Сене
Остались в запасе
Гранада
Мальорка
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
31
Фабри
ВР
15
Лумор
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
15
Лумор
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Гранада - Мальорка
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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