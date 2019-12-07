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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Мальорка
Барселона - Мальорка: обзор матча 07 декабря 2019
Барселона
07.12.2019, суббота, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
5 : 2
Завершен
Мальорка
7'
А. Гризманн
17'
Л. Месси
41'
Л. Месси
43'
Л. Суарес
83'
Л. Месси
35'
А. Будимир
64'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Мальорка
85'
Замена
Абдон
️️️️
А. Будимир
Замена
К. Перес
️️️️
А. Гризманн
85'
ГОЛ! 5:2!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
83'
Желтая карточка
А. Видаль
79'
Замена
К. Аленья
️️️️
И. Ракитич
72'
71'
Замена
Х. Сене
️️️️
И. Баба
Желтая карточка
Ж. Пике
67'
64'
ГОЛ! 4:2!
А. Будимир
Пас отдал
Ф. Гамес
Замена
А. Видаль
️️️️
Ф. де Йонг
64'
59'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
С. Севилья
ГОЛ! 4:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ф. де Йонг
43'
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
41'
35'
ГОЛ! 2:1!
А. Будимир
Пас отдал
С. Севилья
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Гризманн
17'
Желтая карточка
С. Роберто
8'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
М. тер Стеген
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Барселона
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Мальорка
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
3-1-3-1-2
1
тер Стеген
23
Фирпо
2
Лангле
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
11
Ракитич
10
Месси
7
Гризманн
9
Суарес
4-3-2-1
1
Рейна
25
Састре
21
Раильо
15
Гамес
24
Вальент
8
Севилья
14
Баба
14
Фебас
14
Кубо
14
Родригес
17
Будимир
11
Ракитич
10
Аленья
10
Аленья
11
Ракитич
21
де Йонг
23
Видаль
23
Видаль
21
де Йонг
7
Гризманн
23
Перес
23
Перес
7
Гризманн
14
Баба
10
Сене
10
Сене
14
Баба
8
Севилья
9
Эрнандес
9
Эрнандес
8
Севилья
17
Будимир
9
Абдон
9
Абдон
17
Будимир
Остались в запасе
Барселона
Мальорка
22
Мусса Ваге
ПЗ
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
22
Мусса Ваге
ПЗ
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Барселона - Мальорка
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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