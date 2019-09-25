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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетико
Мальорка - Атлетико: обзор матча 25 сентября 2019
Мальорка
25.09.2019, среда, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
26'
Д. Коста
64'
Ж. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Атлетико
86'
Желтая карточка
А. Корреа
77'
Вторая желтая
А. Мората
Желтая карточка
Х. Кампос
77'
77'
Желтая карточка
А. Мората
64'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Феликс
55'
Желтая карточка
А. Фелипе
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
13'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
А. Будимир
7'
Желтая карточка
И. Баба
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Лумор
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
31
Фабри
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Марк Педраса
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
1
Рейна
15
Лумор
5
Кампос
24
Вальент
25
Састре
8
Севилья
14
Баба
7
Лаго Жуниор
14
Родригес
14
Кубо
17
Будимир
4-3-1-2
13
Облак
4
Ариас
15
Савич
18
Фелипе
6
Лоди
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
7
Витоло
19
Коста
79
Феликс
Остались в запасе
Мальорка
Атлетико
31
Фабри
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Марк Педраса
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Марк Педраса
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Мальорка - Атлетико
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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