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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Реал Сосьедад
Мальорка - Реал Сосьедад: обзор матча 25 августа 2019
Мальорка
25.08.2019, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
83'
М. Эдегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Реал Сосьедад
Замена
П. Чаваррия
️️️️
Д. Родригес
84'
83'
ГОЛ! 0:1!
М. Эдегор
Пас отдал
Порту
Желтая карточка
А. Раильо
78'
73'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
М. Мерино
Замена
А. Алегрия
️️️️
А. Будимир
71'
63'
Замена
А. Исак
️️️️
А. Янузай
63'
Замена
Порту
️️️️
В. Жозе
Замена
А. Трайковски
️️️️
А. Фебас
58'
57'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
19'
Желтая карточка
М. Мерино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Мальорка
1
Микель Парера
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-3-2-1
1
Рейна
24
Вальент
21
Раильо
15
Лумор
25
Састре
14
Фебас
14
Баба
8
Севилья
7
Лаго Жуниор
14
Родригес
17
Будимир
4-2-3-1
13
Мойя
2
Сальдуа
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Муньос
23
Мерино
14
Ильярраменди
24
Янузай
8
Эдегор
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
14
Родригес
19
Чаваррия
19
Чаваррия
14
Родригес
14
Фебас
7
Трайковски
7
Трайковски
14
Фебас
17
Будимир
15
Алегрия
15
Алегрия
17
Будимир
12
Виллиан Жозе
10
Порту
10
Порту
12
Виллиан Жозе
23
Мерино
17
Зурутуса
17
Зурутуса
23
Мерино
24
Янузай
9
Исак
9
Исак
24
Янузай
Остались в запасе
Мальорка
Реал Сосьедад
1
Микель Парера
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
2
Андони Горосабель
ПЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
Остались в запасе
2
Андони Горосабель
ПЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Мальорка - Реал Сосьедад
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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