Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Бетис
Мальорка - Бетис: обзор матча 30 ноября 2019
Мальорка
30.11.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
55'
Л. Жуниор (П)
7'
Хоакин (П)
33'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Бетис
Вторая желтая
Лумор
90'
+1
67'
Желтая карточка
А. Манди
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Жуниор
55'
53'
Желтая карточка
Л. Морон
Желтая карточка
Т. Кубо
46'
45'
+1
Желтая карточка
Эмерсон
Желтая карточка
Лумор
45'
33'
ГОЛ! 0:2!
Н. Фекир
Пас отдал
А. Гуардадо
27'
Желтая карточка
А. Гуардадо
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Хоакин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Мальорка
5
Хиско Кампос
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-3-2-1
1
Рейна
15
Гамес
21
Раильо
24
Вальент
15
Лумор
8
Севилья
14
Баба
14
Фебас
14
Родригес
14
Кубо
17
Будимир
3-2-1-3-1
1
Жоэль
5
Бартра
3
Феддаль
2
Манди
22
Эмерсон
23
Педраса
18
Гуардадо
17
Хоакин
10
Фекир
20
Каналес
80
Морон
Остались в запасе
Мальорка
Бетис
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Мальорка - Бетис
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Бетис
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+