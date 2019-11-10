Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Вильярреал
Мальорка - Вильярреал: обзор матча 10 ноября 2019
Мальорка
10.11.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 13 тур
3 : 1
Завершен
Вильярреал
13'
Л. Жуниор (П)
23'
Д. Родригес (П)
53'
Т. Кубо
49'
С. Касорла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Вильярреал
Желтая карточка
А. Фебас
90'
+4
77'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
60'
Желтая карточка
Р. Пенья
Желтая карточка
Д. Родригес
55'
ГОЛ! 3:1!
Т. Кубо
Пас отдал
А. Фебас
53'
49'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Касорла
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Родригес
23'
22'
Желтая карточка
С. Асенхо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Жуниор
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Мальорка
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
7
Аридай Кабрера
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-2-3-1
1
Рейна
24
Вальент
15
Лумор
21
Раильо
25
Састре
14
Баба
14
Фебас
7
Лаго Жуниор
14
Родригес
14
Кубо
17
Будимир
4-3-1-2
1
Асенхо
7
Пенья
14
Торрес
39
Альбиоль
2
Гаспар
99
Ангисса
10
Иборра
8
Касорла
16
Гомес
9
Экамби
7
Морено
Остались в запасе
Мальорка
Вильярреал
7
Аридай Кабрера
ЦФ
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
7
Аридай Кабрера
ЦФ
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Мальорка - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Вильярреал
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+