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Мальорка - Эйбар
Мальорка - Эйбар: обзор матча 17 августа 2019
Мальорка
17.08.2019, суббота, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
4'
Д. Родригес
75'
П. Оливейра (АГ)
57'
П. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Эйбар
Желтая карточка
С. Севилья
90'
+5
88'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
87'
Желтая карточка
А. Техеро
Замена
Х. Кампос
️️️️
Ж. Састре
86'
83'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Робер
76'
Замена
Кике
️️️️
С. Энрих
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
П. Оливейра
75'
Замена
А. Трайковски
️️️️
А. Фебас
74'
72'
Желтая карточка
С. Альварес
Замена
А. Алегрия
️️️️
А. Будимир
65'
57'
ГОЛ! 1:1!
П. Оливейра
32'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Г. Эскаланте
Желтая карточка
Ж. Састре
14'
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
Пас отдал
А. Фебас
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
14
Алейш Фебас
ВР
1
Маноло Рейна
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Мальорка
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
7
Александар Трайковски
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
4-2-2-1
14
Фебас
24
Вальент
21
Раильо
15
Лумор
25
Састре
14
Баба
8
Севилья
7
Лаго Жуниор
14
Родригес
17
Будимир
4-2-2-2
13
Дмитрович
3
Робер
23
Техеро
15
Оливейра
4
Рамис
6
Альварес
8
Эскаланте
14
Леон
14
Орельяна
19
Кике
9
Энрих
25
Састре
5
Кампос
5
Кампос
25
Састре
14
Фебас
7
Трайковски
7
Трайковски
14
Фебас
17
Будимир
15
Алегрия
15
Алегрия
17
Будимир
8
Эскаланте
8
Экспозито
8
Экспозито
8
Эскаланте
3
Робер
8
де Бласис
8
де Бласис
3
Робер
Остались в запасе
Мальорка
Эйбар
1
Микель Парера
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Мальорка - Эйбар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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