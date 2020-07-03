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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Мальорка
Атлетико - Мальорка: обзор матча 03 июля 2020
Атлетико
03.07.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 0
Завершен
Мальорка
29'
А. Мората (П)
45+4'
А. Мората
79'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Мальорка
80'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
И. Баба
Замена
Т. Парти
️️️️
С. Ньигес
80'
ГОЛ! 3:0!
Коке
79'
70'
Замена
Абдон
️️️️
К. Эрнандес
70'
Замена
Ж. Састре
️️️️
Ф. Гамес
Желтая карточка
Д. Коста
68'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Мората
62'
57'
Замена
С. Севилья
️️️️
А. Фебас
57'
Замена
Л. Жуниор
️️️️
А. Трайковски
Замена
Витоло
️️️️
Я. Карраско
55'
Замена
А. Корреа
️️️️
Ж. Феликс
55'
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
Пас отдал
Коке
45'
+4
Желтая карточка
С. Ньигес
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Мората
29'
26'
Желтая карточка
А. Седлар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
26
Альваро Гарсия
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Мальорка
1
Микель Парера
ВР
1
Хесус Руис
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
3
Санчес
20
Хименес
15
Савич
2
Триппьер
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
21
Мората
79
Феликс
4-2-2-2
1
Рейна
24
Посо
21
Раильо
15
Седлар
15
Гамес
14
Фебас
14
Баба
14
Кубо
14
Родригес
7
Трайковски
9
Эрнандес
8
Ньигес
18
Парти
18
Парти
8
Ньигес
10
Карраско
7
Витоло
7
Витоло
10
Карраско
79
Феликс
10
Корреа
10
Корреа
79
Феликс
21
Мората
19
Коста
19
Коста
21
Мората
7
Трайковски
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
7
Трайковски
15
Гамес
25
Састре
25
Састре
15
Гамес
14
Фебас
8
Севилья
8
Севилья
14
Фебас
14
Баба
19
Чаваррия
19
Чаваррия
14
Баба
9
Эрнандес
9
Абдон
9
Абдон
9
Эрнандес
Остались в запасе
Атлетико
Мальорка
26
Альваро Гарсия
ЦП
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
15
Лука Ромеро
АП
1
Микель Парера
ВР
1
Хесус Руис
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
26
Альваро Гарсия
ЦП
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
15
Лука Ромеро
АП
1
Микель Парера
ВР
1
Хесус Руис
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Атлетико - Мальорка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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