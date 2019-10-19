Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Реал
Мальорка - Реал: обзор матча 19 октября 2019
Мальорка
19.10.2019, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Реал
7'
Л. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Реал
Желтая карточка
И. Баба
90'
+5
81'
Замена
Б. Диас
️️️️
Винисиус
Замена
А. Трайковски
️️️️
Л. Жуниор
81'
74'
Вторая желтая
А. Одриосола
66'
Замена
Родриго
️️️️
Иско
66'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Йович
Замена
Т. Кубо
️️️️
А. Фебас
59'
Замена
Лумор
️️️️
Ж. Састре
46'
Желтая карточка
Ж. Састре
30'
19'
Желтая карточка
А. Одриосола
ГОЛ! 1:0!
Л. Жуниор
Пас отдал
А. Фебас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Мальорка
31
Фабри
ВР
15
Лумор
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-3-2-1
1
Рейна
21
Раильо
15
Гамес
24
Вальент
25
Састре
14
Фебас
8
Севилья
14
Баба
7
Лаго Жуниор
14
Родригес
17
Будимир
4-1-3-2
1
Куртуа
20
Одриосола
3
Милитао
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
23
Родригес
22
Иско
7
Винисиус
9
Бензема
9
Йович
14
Фебас
14
Кубо
14
Кубо
14
Фебас
25
Састре
15
Лумор
15
Лумор
25
Састре
7
Лаго Жуниор
7
Трайковски
7
Трайковски
7
Лаго Жуниор
22
Иско
11
Родриго
11
Родриго
22
Иско
9
Йович
8
Вальверде
8
Вальверде
9
Йович
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
Остались в запасе
Мальорка
Реал
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Мальорка - Реал
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Мальорка
Реал
Моуринью упомянул российского вратаря, рассуждая о величии Куртуа
Вчера, 12:41
4
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
Вчера, 01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
21 ноября
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Моуринью упомянул российского вратаря, рассуждая о величии Куртуа
Вчера, 12:41
4
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
Вчера, 01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
21 ноября
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+