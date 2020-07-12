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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Мальорка
Севилья - Мальорка: обзор матча 12 июля 2020
Севилья
12.07.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
41'
Л. Окампос (П)
84'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Мальорка
86'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
Т. Кубо
86'
Замена
Х. Сене
️️️️
С. Севилья
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Я. Буну
84'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
83'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Э. Банега
82'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Л. Окампос
82'
72'
Замена
А. Трайковски
️️️️
К. Эрнандес
72'
Замена
Абдон
️️️️
Ф. Гамес
Замена
Сусо
️️️️
М. Эль-Хаддади
70'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
70'
Желтая карточка
Я. Буну
65'
65'
Замена
Л. Жуниор
️️️️
И. Баба
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
О. Торрес
63'
53'
Желтая карточка
Ф. Гамес
Желтая карточка
Х. Хордан
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Окампос
41'
36'
Желтая карточка
А. Будимир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Хосе Алонсо
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Сусо
ПВ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Мальорка
1
Хесус Руис
ВР
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
7
Александар Трайковски
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-1-3-1-1
37
Буну
3
Регилон
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
11
Банега
19
Хордан
8
Торрес
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
4-2-2-2
1
Рейна
24
Посо
15
Седлар
15
Гамес
21
Раильо
14
Баба
8
Севилья
14
Кубо
14
Родригес
9
Эрнандес
17
Будимир
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
11
Банега
20
Васкес
20
Васкес
11
Банега
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
7
Окампос
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Окампос
8
Торрес
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
8
Торрес
14
Баба
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
14
Баба
9
Эрнандес
7
Трайковски
7
Трайковски
9
Эрнандес
8
Севилья
10
Сене
10
Сене
8
Севилья
15
Гамес
9
Абдон
9
Абдон
15
Гамес
14
Кубо
19
Чаваррия
19
Чаваррия
14
Кубо
Остались в запасе
Севилья
Мальорка
9
Рони Лопеш
ПВ
8
Хосе Алонсо
ЦП
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
15
Лука Ромеро
АП
1
Хесус Руис
ВР
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
8
Хосе Алонсо
ЦП
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Остались в запасе
15
Лука Ромеро
АП
1
Хесус Руис
ВР
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Севилья - Мальорка
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
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