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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Леванте
Мальорка - Леванте: обзор матча 09 июля 2020
Мальорка
09.07.2020, четверг, 20:30
Испания. Примера, 35 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
40'
К. Эрнандес
84'
Т. Кубо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Леванте
90'
Желтая карточка
Эрнани
Замена
П. Чаваррия
️️️️
А. Будимир
90'
Замена
Л. Жуниор
️️️️
Т. Кубо
86'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кубо
84'
78'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Р. Марти
78'
Замена
С. Леон
️️️️
Г. Мелеро
Замена
А. Фебас
️️️️
К. Эрнандес
74'
64'
Замена
Эрнани
️️️️
Н. Радойя
64'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Х. Луис Моралес
Желтая карточка
Т. Кубо
61'
Желтая карточка
А. Раильо
51'
ГОЛ! 1:0!
К. Эрнандес
Пас отдал
А. Посо
40'
Желтая карточка
Д. Родригес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Мальорка
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
93
Яннис Салибу
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
4-2-2-2
1
Рейна
24
Вальент
21
Раильо
15
Гамес
24
Посо
14
Баба
8
Севилья
14
Родригес
14
Кубо
9
Эрнандес
17
Будимир
3-2-2-1-2
13
Айтор
44
Пьер
21
Рубен Везо
22
Радойя
23
Коке
3
Гарсия
16
Мелеро
20
Кампанья
10
Барди
9
Марти
25
Моралес
14
Кубо
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
14
Кубо
9
Эрнандес
14
Фебас
14
Фебас
9
Эрнандес
17
Будимир
19
Чаваррия
19
Чаваррия
17
Будимир
9
Марти
16
Рочина
16
Рочина
9
Марти
25
Моралес
9
Майорал
9
Майорал
25
Моралес
16
Мелеро
11
Леон
11
Леон
16
Мелеро
22
Радойя
27
Эрнани
27
Эрнани
22
Радойя
Остались в запасе
Мальорка
Леванте
15
Лука Ромеро
АП
25
Жоан Састре
ПЗ
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
93
Яннис Салибу
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
15
Лука Ромеро
АП
25
Жоан Састре
ПЗ
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
93
Яннис Салибу
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Мальорка - Леванте
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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