Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Китай. Суперлига
Команды
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Хадаш
Статистика
€ 2 млн
Хадаш - статистика
Тяньцзинь Цзиньмэнь
2 декабря 1997 (28)
#8 | Полузащитник
179 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 18 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
12.09.2026
Ляонин Тиерен
1' - 90'
10'
Китай. Суперлига, 26 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
2 : 1
06.09.2026
Чжэцзян Профешионал
1' - 90'
6'
72'
Китай. Суперлига, 25 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 1
29.08.2026
Циндао Вест Кост
1' - 90'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Китай. Суперлига 2025
Китай. Суперлига 2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маритиму
30
3
6
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил
3 : 1
27.05.2023
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Маритиму
1 : 0
19.05.2023
Визела
1' - 69'
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
2 : 1
13.05.2023
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Маритиму
2 : 2
07.05.2023
Риу Аве
1' - 90'
45'
83'
Португалия. Примейра, 30 тур
Маритиму
1 : 2
29.04.2023
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Фамаликан
3 : 2
22.04.2023
Маритиму
65' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Арука
1 : 0
08.04.2023
Маритиму
1' - 90'
82'
Португалия. Примейра, 26 тур
Маритиму
4 : 2
02.04.2023
Боавишта
1' - 71'
22'
48'
Португалия. Примейра, 25 тур
Каза Пиа
2 : 0
19.03.2023
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Маритиму
0 : 3
12.03.2023
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
2 : 0
05.03.2023
Маритиму
1' - 79'
Португалия. Примейра, 22 тур
Маритиму
3 : 1
25.02.2023
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Маритиму
1 : 2
12.02.2023
Брага
1' - 81'
Португалия. Примейра, 19 тур
Шавиш
2 : 1
05.02.2023
Маритиму
1' - 66'
13'
Португалия. Примейра, 18 тур
Маритиму
0 : 2
01.02.2023
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Маритиму
1 : 0
22.01.2023
Эшторил
1' - 65'
Португалия. Примейра, 16 тур
Визела
3 : 0
14.01.2023
Маритиму
1' - 76'
Португалия. Примейра, 15 тур
Маритиму
1 : 0
08.01.2023
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
1 : 1
23.12.2022
Маритиму
1' - 89'
Португалия. Примейра, 13 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
13.11.2022
Маритиму
1' - 65'
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
0 : 0
06.11.2022
Фамаликан
1' - 61'
Португалия. Примейра, 11 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 1
28.10.2022
Маритиму
1' - 73'
28'
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
1 : 1
23.10.2022
Арука
1' - 88'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
1 : 1
09.10.2022
Маритиму
1' - 76'
56'
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
1 : 2
03.10.2022
Каза Пиа
1' - 81'
11'
45'
45'
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 0
18.09.2022
Маритиму
1' - 75'
Португалия. Примейра, 6 тур
Маритиму
1 : 2
11.09.2022
Жил Висенте
1' - 46'
27'
Португалия. Примейра, 5 тур
Санта-Клара
2 : 1
04.09.2022
Маритиму
1' - 67'
36'
Португалия. Примейра, 4 тур
Маритиму
0 : 1
27.08.2022
Портимоненси
66' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
5 : 0
21.08.2022
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Маритиму
1 : 2
15.08.2022
Шавиш
1' - 60'
Португалия. Примейра, 1 тур
Порту
5 : 1
06.08.2022
Маритиму
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+