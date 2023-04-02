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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Боавишта
Маритиму - Боавишта: обзор матча 02 апреля 2023
Маритиму
02.04.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 26 тур
4 : 2
Завершен
Боавишта
3'
А. Видигаль
22'
Ф. Коррея
50'
А. Видигаль
90+6'
Б. Риаскос
59'
С. Агра
87'
Б. Лоуреншу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Боавишта
ГОЛ! 4:2!
Б. Риаскос
90'
+6
Замена
М. Коста
️️️️
А. Видигаль
89'
87'
ГОЛ! 3:2!
Б. Лоуреншу
Пас отдал
Р. Боженик
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
R. Brito
82'
81'
Желтая карточка
Р. Боженик
Желтая карточка
М. Москера
80'
76'
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
С. Агра
Замена
Б. Риаскос
️️️️
Ф. Коррея
71'
Замена
К. Винк
️️️️
Хадаш
71'
65'
Желтая карточка
Р. Каннон
59'
ГОЛ! 3:1!
С. Агра
Пас отдал
П. Малхейру
53'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Ибрахима
ГОЛ! 3:0!
А. Видигаль
50'
Желтая карточка
Хадаш
48'
46'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Маса
32'
Замена
К. Горре
️️️️
В. Сассо
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коррея
Пас отдал
Хадаш
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Видигаль
Пас отдал
Ф. Коррея
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
31
Марсело Карне
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
3
Мойзес Москера
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
97
Вал
ОП
8
Хадаш
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
8
Ибрахима
ОП
42
Гай Макута
ЦП
11
Маса
АП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Маритиму
31
Георгий Макаридзе
ВР
4
Матеус Коста
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
21
Жоао Афонсо
ОП
14
Stanley Kanu
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Робсон Рейс
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
11
Кенжи Горре
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Карне
87
Коста
5
Зайнадине
3
Москера
27
Паулиньо
97
Вал
8
Хадаш
8
7
Видигаль
24
Морено
20
Коррея
3-3-1-2-1
1
Бракали
23
Сассо
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
79
Малхейру
8
Ибрахима
4
Каннон
42
Макута
11
Маса
10
Нжийе
7
Агра
7
Видигаль
4
Коста
4
Коста
7
Видигаль
8
Хадаш
2
Винк
2
Винк
8
Хадаш
8
21
Афонсо
21
Афонсо
8
20
Коррея
94
Риаскос
94
Риаскос
20
Коррея
8
Ибрахима
26
Силва
26
Силва
8
Ибрахима
7
Агра
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
7
Агра
23
Сассо
11
Горре
11
Горре
23
Сассо
11
Маса
9
Боженик
9
Боженик
11
Маса
Остались в запасе
Маритиму
Боавишта
31
Георгий Макаридзе
ВР
10
Джени Катамо
ЛВ
14
Stanley Kanu
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Робсон Рейс
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
10
Джени Катамо
ЛВ
14
Stanley Kanu
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Робсон Рейс
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Маритиму - Боавишта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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