Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Маритиму
Брага - Маритиму: обзор матча 21 августа 2022
Брага
21.08.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 3 тур
5 : 0
Завершен
Маритиму
9'
Витинья
42'
Ю. Медейрос
58'
С. Банза
65'
А. Руис
88'
Р. Гомеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Маритиму
ГОЛ! 5:0!
Р. Гомеш
Пас отдал
Д. Лайнес
88'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
С. Банза
79'
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Орта
79'
76'
Замена
Х. Рамирес
️️️️
Ж. Таго
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Р. Орта
67'
ГОЛ! 4:0!
А. Руис
65'
61'
Замена
П. Морено
️️️️
Э. Коста
Замена
А. Руис
️️️️
Витинья
59'
ГОЛ! 3:0!
С. Банза
Пас отдал
Ю. Медейрос
58'
46'
Замена
А. Сарсана
️️️️
M. Sousa
46'
Замена
Зайнадине
️️️️
В. Коста
45'
Желтая карточка
С. Бельтраме
ГОЛ! 2:0!
Ю. Медейрос
42'
Желтая карточка
Ф. Силва
26'
Желтая карточка
Ю. Медейрос
20'
ГОЛ! 1:0!
Витинья
Пас отдал
А. Орта
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
24
Симон Банза
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
14
Miguel Sousa
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Брага
12
Тиагу Са
ВР
76
Диниш Пинту
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Маритиму
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
44
Андре Телеш
ЦП
8
Хадаш
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
4-2-1-3
1
Матеус
3
Тормена
6
Секейра
4
Ниакате
70
Силва
6
Орта
73
Мусрати
21
Орта
45
Медейрос
9
Витинья
24
Банза
4-2-1-3
55
Силва
5
Андраде
2
Винк
4
Коста
87
Коста
14
66
7
Видигаль
10
Бельтраме
95
Таго
12
Коста
21
Орта
16
Лайнес
16
Лайнес
21
Орта
24
Банза
21
Гомеш
21
Гомеш
24
Банза
6
Орта
8
Каштру
8
Каштру
6
Орта
9
Витинья
9
Руис
9
Руис
9
Витинья
87
Коста
5
Зайнадине
5
Зайнадине
87
Коста
12
Коста
24
Морено
24
Морено
12
Коста
14
11
Сарсана
11
Сарсана
14
95
Таго
19
Рамирес
19
Рамирес
95
Таго
Остались в запасе
Брага
Маритиму
12
Тиагу Са
ВР
76
Диниш Пинту
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
45
Фабиу Шина
ЛЗ
44
Андре Телеш
ЦП
8
Хадаш
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
76
Диниш Пинту
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
25
Альваро Джало
ЛВ
Остались в запасе
45
Фабиу Шина
ЛЗ
44
Андре Телеш
ЦП
8
Хадаш
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Брага - Маритиму
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Новости команд
Все
Брага
Маритиму
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+