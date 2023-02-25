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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Санта-Клара
Маритиму - Санта-Клара: обзор матча 25 февраля 2023
Маритиму
25.02.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 22 тур
3 : 1
Завершен
Санта-Клара
61'
К. Боатенг (АГ)
71'
К. Винк (П)
78'
П. Лиза
18'
Г. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Санта-Клара
Желтая карточка
М. Москера
85'
81'
Замена
C.
️️️️
Адриано
81'
Замена
W. González
️️️️
Б. Алмейда
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
П. Морено
80'
ГОЛ! 3:1!
П. Лиза
Пас отдал
Б. Риаскос
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Винк
71'
70'
Желтая карточка
Х. Кинтилья
69'
Желтая карточка
K. Misao
Замена
П. Лиза
️️️️
Д. Катамо
63'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Боатенг
61'
Замена
М. Москера
️️️️
Р. Сантос
46'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
С. Бельтраме
40'
Желтая карточка
В. Коста
34'
Желтая карточка
Зайнадине
32'
27'
Желтая карточка
Г. Батиста
21'
Желтая карточка
Б. Алмейда
20'
Желтая карточка
К. Боатенг
18'
ГОЛ! 0:1!
Г. Силва
Пас отдал
Нану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
31
Марсело Карне
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
7
Андре Видигаль
ЛВ
97
Вал
ОП
8
Хадаш
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
21
Рикардинью
ЛВ
20
Адриано
ОП
11
Габриэл Силва
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Маритиму
77
Pedro Teixeira
ВР
3
Мойзес Москера
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ОП
8
Rafael Brito
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
30
Перси Лиза
ЦФ
Санта-Клара
74
Marcos Díaz
ВР
23
Паулу Энрике
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Costinha
ЦП
37
Рилдо
АП
10
Андрезинью
ПВ
9
Walter González
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Карне
87
Коста
5
Зайнадине
15
Сантос
2
Винк
97
Вал
8
Хадаш
7
Видигаль
10
Катамо
24
Морено
10
Бельтраме
3-3-2-2
12
Батиста
16
Итало
6
Кинтилья
6
14
Нану
20
Адриано
3
Боатенг
8
Алмейда
21
Рикардинью
11
Тагава
11
Силва
15
Сантос
3
Москера
3
Москера
15
Сантос
24
Морено
21
Афонсо
21
Афонсо
24
Морено
10
Бельтраме
94
Риаскос
94
Риаскос
10
Бельтраме
10
Катамо
30
Лиза
30
Лиза
10
Катамо
20
Адриано
10
10
20
Адриано
8
Алмейда
9
9
8
Алмейда
Остались в запасе
Маритиму
Санта-Клара
77
Pedro Teixeira
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
8
Rafael Brito
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
74
Marcos Díaz
ВР
23
Паулу Энрике
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
6
Бруну Жордау
ЦП
37
Рилдо
АП
10
Андрезинью
ПВ
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
77
Pedro Teixeira
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
8
Rafael Brito
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
74
Marcos Díaz
ВР
23
Паулу Энрике
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
6
Бруну Жордау
ЦП
37
Рилдо
АП
10
Андрезинью
ПВ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Маритиму - Санта-Клара
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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