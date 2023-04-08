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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Маритиму
Арука - Маритиму: обзор матча 08 апреля 2023
Арука
08.04.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 27 тур
1 : 0
Завершен
Маритиму
34'
Р. Мухика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Маритиму
Замена
Я. Мозес
️️️️
А. Руис
90'
+2
Желтая карточка
Т. Эшгайю
90'
+1
Замена
Арсениу
️️️️
Д. Симао
86'
83'
Замена
М. Коста
️️️️
Р. Сантос
82'
Желтая карточка
Хадаш
78'
Замена
Х. Рамирес
️️️️
Ф. Коррея
Замена
Б. Мичел
️️️️
Р. Мухика
68'
Желтая карточка
Ж. Бассо
65'
62'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
R. Brito
46'
Замена
Д. Катамо
️️️️
К. Винк
42'
Желтая карточка
Вал
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухика
Пас отдал
Т. Эшгайю
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
11
Антони
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
8
Давид Симао
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Маритиму
31
Марсело Карне
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
97
Вал
ОП
8
Rafael Brito
ЦП
8
Хадаш
ЦП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
17
Яв Мозес
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Маритиму
31
Георгий Макаридзе
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
21
Жоао Афонсо
ОП
66
Diogo Mendes
ЦП
14
Stanley Kanu
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
4-1-2-2-1
12
де Арруабаррена
6
Куарежма
13
Бассо
44
Галович
28
Эшгайю
14
Бускетс
8
Симао
10
Руис
11
Антони
2
Силла
19
Мухика
3-3-2-1-1
31
Карне
5
Зайнадине
15
Сантос
2
Винк
27
Паулиньо
97
Вал
87
Коста
8
8
Хадаш
7
Видигаль
20
Коррея
10
Руис
17
Мозес
17
Мозес
10
Руис
19
Мухика
91
Мичел
91
Мичел
19
Мухика
8
Симао
8
Арсениу
8
Арсениу
8
Симао
15
Сантос
4
Коста
4
Коста
15
Сантос
2
Винк
10
Катамо
10
Катамо
2
Винк
20
Коррея
19
Рамирес
19
Рамирес
20
Коррея
8
94
Риаскос
94
Риаскос
8
Остались в запасе
Арука
Маритиму
1
Жоау Валиду
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
31
Георгий Макаридзе
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
21
Жоао Афонсо
ОП
66
Diogo Mendes
ЦП
14
Stanley Kanu
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
21
Жоао Афонсо
ОП
66
Diogo Mendes
ЦП
14
Stanley Kanu
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Арука - Маритиму
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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