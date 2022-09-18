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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Маритиму
Бенфика - Маритиму: обзор матча 18 сентября 2022
Бенфика
18.09.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 7 тур
5 : 0
Завершен
Маритиму
28'
Рафа
47'
Г. Рамуш
64'
Г. Рамуш
82'
Д. Нерес
88'
Ю. Дракслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Маритиму
ГОЛ! 5:0!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Ж. Мариу
88'
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
А. Силва
88'
ГОЛ! 4:0!
Д. Нерес
Пас отдал
Флорентину
82'
Замена
Жилберто
️️️️
А. Бах
81'
Замена
М. Ристич
️️️️
А. Гримальдо
81'
75'
Замена
Х. Рамирес
️️️️
Хадаш
Замена
Флорентину
️️️️
Рафа
68'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Э. Фернандес
68'
ГОЛ! 3:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Рафа
64'
Желтая карточка
А. Гримальдо
63'
62'
Замена
Э. Коста
️️️️
К. Винк
62'
Замена
С. Бельтраме
️️️️
В. Коста
57'
Желтая карточка
М. Силва
ГОЛ! 2:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
А. Бах
47'
46'
Замена
L. Gaston Vega
️️️️
D. Mendes
46'
Замена
Ф. Шина
️️️️
А. Сарсана
35'
Желтая карточка
D. Mendes
ГОЛ! 1:0!
Рафа
28'
4'
Желтая карточка
Л. Андраде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
8
Хадаш
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
95
Жоэль Таго
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
3
Мойзес Москера
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Маритиму
98
Витор Эудес
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
36
Joel Soñora
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Силва
18
Бах
17
Фернандес
14
Эушнес
23
Мариу
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
3-3-1-3
55
Силва
2
Винк
5
Андраде
87
Коста
8
Хадаш
66
21
Афонсо
7
Видигаль
3
Москера
11
Сарсана
95
Таго
22
Гримальдо
23
Ристич
23
Ристич
22
Гримальдо
14
Силва
25
Брукс
25
Брукс
14
Силва
18
Бах
12
Жилберто
12
Жилберто
18
Бах
27
Рафа
12
Флорентину
12
Флорентину
27
Рафа
17
Фернандес
7
Дракслер
7
Дракслер
17
Фернандес
11
Сарсана
45
Шина
45
Шина
11
Сарсана
66
8
8
66
87
Коста
10
Бельтраме
10
Бельтраме
87
Коста
8
Хадаш
19
Рамирес
19
Рамирес
8
Хадаш
2
Винк
12
Коста
12
Коста
2
Винк
Остались в запасе
Бенфика
Маритиму
23
Элтон Лейте
ВР
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
98
Витор Эудес
ВР
36
Joel Soñora
ЦП
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
36
Joel Soñora
ЦП
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Бенфика - Маритиму
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
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