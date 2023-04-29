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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Витория Гимараеш
Маритиму - Витория Гимараеш: обзор матча 29 апреля 2023
Маритиму
29.04.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 30 тур
1 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
87'
Д. Катамо
37'
Т. Силва (П)
65'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Витория Гимараеш
Желтая карточка
D. Mendes
90'
+11
Желтая карточка
Б. Риаскос
90'
+11
ГОЛ! 1:2!
Д. Катамо
Пас отдал
В. Коста
87'
84'
Замена
А. Сафира
️️️️
А. Силва
84'
Замена
J. Fernandes
️️️️
Т. Хандель
Замена
К. Винк
️️️️
Паулиньо
83'
Замена
D. Mendes
️️️️
Вал
81'
Замена
П. Морено
️️️️
А. Видигаль
81'
75'
Замена
Н. Луж
️️️️
М. Джонстон
72'
Желтая карточка
З. Карлуш
Замена
Д. Катамо
️️️️
Ж. Афонсо
66'
65'
ГОЛ! 0:2!
А. Силва
53'
Замена
R. Lameiras
️️️️
Т. Силва
53'
Замена
З. Карлуш
️️️️
Ж. Силва
42'
Желтая карточка
Ж. Силва
Желтая карточка
Ф. Коррея
40'
38'
Желтая карточка
Т. Силва
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Силва
Желтая карточка
М. Москера
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
31
Марсело Карне
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
3
Мойзес Москера
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
97
Вал
ОП
21
Жоао Афонсо
ОП
8
Хадаш
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Маритиму
31
Георгий Макаридзе
ВР
15
Рене Сантос
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
66
Diogo Mendes
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Витория Гимараеш
16
Кельтон Биаи
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
10
Ruben Lameiras
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
4-2-1-1-2
31
Карне
87
Коста
5
Зайнадине
3
Москера
27
Паулиньо
97
Вал
21
Афонсо
8
Хадаш
7
Видигаль
20
Коррея
94
Риаскос
4-1-3-2
14
Варела
2
17
Вильянуэва
29
25
Фрейташ
22
Бамба
70
Силва
10
Джонстон
20
Хандель
17
Силва
20
Силва
27
Паулиньо
2
Винк
2
Винк
27
Паулиньо
97
Вал
66
66
97
Вал
21
Афонсо
10
Катамо
10
Катамо
21
Афонсо
7
Видигаль
24
Морено
24
Морено
7
Видигаль
20
Хандель
44
44
20
Хандель
70
Силва
10
10
70
Силва
20
Силва
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
20
Силва
10
Джонстон
10
Луж
10
Луж
10
Джонстон
17
Силва
9
Сафира
9
Сафира
17
Силва
Остались в запасе
Маритиму
Витория Гимараеш
31
Георгий Макаридзе
ВР
15
Рене Сантос
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
16
Кельтон Биаи
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
15
Рене Сантос
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
16
Кельтон Биаи
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Маритиму - Витория Гимараеш
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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