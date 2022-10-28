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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Маритиму
Пасуш де Феррейра - Маритиму: обзор матча 28 октября 2022
Пасуш де Феррейра
28.10.2022, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 11 тур
0 : 1
Завершен
Маритиму
28'
Х. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Маритиму
90'
+4
Желтая карточка
Э. Коста
90'
+2
Желтая карточка
С. Бельтраме
89'
Замена
Э. Коста
️️️️
А. Видигаль
89'
Замена
П. Морено
️️️️
D. Mendes
Замена
А. Салес
️️️️
Н. Филипп Коффи
83'
Замена
Кайку
️️️️
Р. Пиреш
83'
78'
Замена
Ж. Таго
️️️️
Х. Рамирес
75'
Желтая карточка
Ж. Афонсо
73'
Замена
С. Бельтраме
️️️️
Хадаш
72'
Желтая карточка
В. Коста
Замена
А. Буцке
️️️️
Уилтон
68'
Желтая карточка
М. Джалу
55'
Замена
Н. Томас
️️️️
Б. Тома
46'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Ф. Фонсека
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Х. Рамирес
Пас отдал
Хадаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Руй Пиреш
ОП
24
Бастьен Тома
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
9
Уилтон
ПВ
15
Хуан Дельгадо
ПВ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Маритиму
87
Витор Коста
ЛЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
21
Жоао Афонсо
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
19
Хесус Рамирес
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Пасуш де Феррейра
3
Нуну Лима
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
11
Кайку
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
12
Ze Oliveira
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
36
Joel Soñora
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
30
Перси Лиза
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Жорди
32
Рамос
34
5
Антунеш
2
Фонсека
46
Пиреш
24
Тома
9
Уилтон
20
Джалу
15
Дельгадо
19
Коффи
3-2-3-1-2
4
Коста
5
Андраде
2
Винк
5
Зайнадине
87
Коста
21
Афонсо
66
8
Хадаш
7
Видигаль
29
19
Рамирес
24
Тома
27
Томас
27
Томас
24
Тома
2
Фонсека
10
Гайтан
10
Гайтан
2
Фонсека
46
Пиреш
11
Кайку
11
Кайку
46
Пиреш
9
Уилтон
17
Буцке
17
Буцке
9
Уилтон
19
Коффи
9
Салес
9
Салес
19
Коффи
7
Видигаль
12
Коста
12
Коста
7
Видигаль
8
Хадаш
10
Бельтраме
10
Бельтраме
8
Хадаш
66
24
Морено
24
Морено
66
19
Рамирес
95
Таго
95
Таго
19
Рамирес
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Маритиму
3
Нуну Лима
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
12
Ze Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
55
Мигель Силва
ВР
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
36
Joel Soñora
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
30
Перси Лиза
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
3
Нуну Лима
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
12
Ze Oliveira
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
36
Joel Soñora
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
30
Перси Лиза
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Маритиму
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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