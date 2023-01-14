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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Маритиму
Визела - Маритиму: обзор матча 14 января 2023
Визела
14.01.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 16 тур
3 : 0
Завершен
Маритиму
3'
М. Осмайич
5'
М. Осмайич
75'
Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Маритиму
Замена
О. Рашид
️️️️
Клаудемир
83'
Замена
К. Зохи
️️️️
Н. Морейра
79'
78'
Желтая карточка
Вал
Замена
Т. Силва
️️️️
Саму
78'
76'
Замена
S. Kanu
️️️️
Хадаш
ГОЛ! 3:0!
Андерсон
75'
Замена
М. Перейра
️️️️
Кики
70'
Замена
Ф. Этим
️️️️
М. Осмайич
69'
66'
Замена
Вал
️️️️
R. Brito
65'
Замена
П. Лиза
️️️️
Х. Рамирес
58'
Замена
Р. Сантос
️️️️
Л. Перейра
57'
Желтая карточка
В. Коста
49'
Красная карточка
М. Коста
46'
Замена
С. Бельтраме
️️️️
Ж. Афонсо
45'
+2
Желтая карточка
R. Brito
43'
Желтая карточка
К. Винк
Желтая карточка
Кики
40'
ГОЛ! 2:0!
М. Осмайич
Пас отдал
Саму
5'
ГОЛ! 1:0!
М. Осмайич
Пас отдал
Саму
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
20
Саму
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Маритиму
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
21
Жоао Афонсо
ОП
8
Хадаш
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
31
Марсело Карне
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
3
Мойзес Москера
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
3
Матеус Перейра
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
97
Вал
ОП
30
Перси Лиза
ЦФ
14
Stanley Kanu
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
4-3-2-1
97
Бантич
24
Кики
3
Андерсон
43
Вильсон
2
Жулиао
20
Саму
6
Клаудемир
14
Гуццо
18
Осмайич
17
Морейра
10
Бондосу
3-1-2-2-3
2
Винк
4
Коста
87
Коста
21
Афонсо
8
Хадаш
8
38
Перейра
7
Видигаль
3
Москера
19
Рамирес
31
Карне
24
Кики
3
Перейра
3
Перейра
24
Кики
20
Саму
82
Силва
82
Силва
20
Саму
6
Клаудемир
23
Рашид
23
Рашид
6
Клаудемир
18
Осмайич
90
Этим
90
Этим
18
Осмайич
17
Морейра
9
Зохи
9
Зохи
17
Морейра
38
Перейра
15
Сантос
15
Сантос
38
Перейра
8
97
Вал
97
Вал
8
19
Рамирес
30
Лиза
30
Лиза
19
Рамирес
8
Хадаш
14
14
8
Хадаш
21
Афонсо
10
Бельтраме
10
Бельтраме
21
Афонсо
Остались в запасе
Визела
Маритиму
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
70
Francis Cann
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
70
Francis Cann
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Визела - Маритиму
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
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