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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Фамаликан
Маритиму - Фамаликан: обзор матча 06 ноября 2022
Маритиму
06.11.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 12 тур
0 : 0
Завершен
Фамаликан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Фамаликан
Замена
П. Лиза
️️️️
К. Винк
84'
80'
Замена
А. Симойш
️️️️
Пеле
80'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
А. Пенетра
71'
Желтая карточка
А. Пенетра
Замена
Э. Коста
️️️️
D. Mendes
70'
Замена
Ж. Таго
️️️️
Х. Рамирес
69'
Желтая карточка
А. Видигаль
62'
Замена
J. Soñora
️️️️
Хадаш
61'
57'
Замена
Й. Кадис
️️️️
А. Мильян
46'
Замена
З. Юссуф
️️️️
Г. Ассунсао
45'
+4
Желтая карточка
И. Родригес
39'
Замена
И. Хайме
️️️️
Ж. Кадиль
Желтая карточка
Л. Андраде
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
87
Витор Коста
ЛЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
21
Жоао Афонсо
ОП
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
19
Хесус Рамирес
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Фамаликан
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
12
Густаво Ассунсао
ОП
25
Пеле
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
14
Miguel Sousa
ЦП
36
Joel Soñora
ЦП
95
Жоэль Таго
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
30
Перси Лиза
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
8
Андре Симойш
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
3-3-2-1-2
4
Коста
5
Андраде
2
Винк
87
Коста
21
Афонсо
5
Зайнадине
66
8
Хадаш
7
Видигаль
29
19
Рамирес
4-1-2-4
5
Пенетра
5
Риччели
4
Михай
74
Моура
12
Ассунсао
25
Пеле
11
Родригес
7
Родригес
9
Мильян
28
Кадиль
1
Жуниор
8
Хадаш
36
36
8
Хадаш
19
Рамирес
95
Таго
95
Таго
19
Рамирес
2
Винк
30
Лиза
30
Лиза
2
Винк
66
12
Коста
12
Коста
66
5
Пенетра
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
5
Пенетра
25
Пеле
8
Симойш
8
Симойш
25
Пеле
12
Ассунсао
28
Юссуф
28
Юссуф
12
Ассунсао
28
Кадиль
24
Хайме
24
Хайме
28
Кадиль
9
Мильян
29
Кадис
29
Кадис
9
Мильян
Остались в запасе
Маритиму
Фамаликан
55
Мигель Силва
ВР
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
14
Miguel Sousa
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
14
Miguel Sousa
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Маритиму - Фамаликан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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