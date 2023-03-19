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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Маритиму
Каза Пиа - Маритиму: обзор матча 19 марта 2023
Каза Пиа
19.03.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 25 тур
2 : 0
Завершен
Маритиму
41'
Ф. Кардосо
50'
Ф. Кардосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Маритиму
Желтая карточка
Клейтон
90'
+2
Желтая карточка
R. Batista
90'
+1
86'
Красная карточка
Р. Сантос
82'
Замена
Паулиньо
️️️️
К. Винк
Замена
Р. Мартинс
️️️️
С. Годвин
76'
Замена
Кука
️️️️
А. Тайра
76'
76'
Замена
Э. Коста
️️️️
Вал
Замена
Р. Бару
️️️️
Ю. Сома
66'
58'
Замена
Ф. Коррея
️️️️
Л. Перейра
58'
Замена
R. Brito
️️️️
С. Бельтраме
Замена
Клейтон
️️️️
Ф. Кардосо
55'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кардосо
Пас отдал
Бени
50'
46'
Замена
П. Лиза
️️️️
П. Морено
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кардосо
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Афонсо Тайра
ЦП
16
Бени
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Маритиму
31
Марсело Карне
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
97
Вал
ОП
8
Хадаш
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
13
Кука
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
32
Kiki Silva
ЦФ
Маритиму
31
Георгий Макаридзе
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
3
Мойзес Москера
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
8
Rafael Brito
ЦП
30
Перси Лиза
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
3-2-2-2-1
33
13
44
Золотич
31
15
Лелу
30
6
Тайра
16
Бени
77
Годвин
7
Сома
27
Кардосо
4-1-1-1-3
31
Карне
2
Винк
5
Зайнадине
15
Сантос
87
Коста
97
Вал
8
Хадаш
38
Перейра
10
Бельтраме
24
Морено
94
Риаскос
7
Сома
28
Бару
28
Бару
7
Сома
27
Кардосо
90
Клейтон
90
Клейтон
27
Кардосо
6
Тайра
13
Кука
13
Кука
6
Тайра
77
Годвин
9
Мартинс
9
Мартинс
77
Годвин
2
Винк
27
Паулиньо
27
Паулиньо
2
Винк
10
Бельтраме
8
8
10
Бельтраме
24
Морено
30
Лиза
30
Лиза
24
Морено
97
Вал
12
Коста
12
Коста
97
Вал
38
Перейра
20
Коррея
20
Коррея
38
Перейра
Остались в запасе
Каза Пиа
Маритиму
1
Lucas Paes
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
32
Kiki Silva
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
31
Георгий Макаридзе
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
3
Мойзес Москера
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
32
Kiki Silva
ЦФ
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
3
Мойзес Москера
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Каза Пиа - Маритиму
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
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