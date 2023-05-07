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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Риу Аве
Маритиму - Риу Аве: обзор матча 07 мая 2023
Маритиму
07.05.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 31 тур
2 : 2
Завершен
Риу Аве
45+1'
Ф. Коррея
76'
А. Видигаль
35'
Эрнани
37'
L. Ruiz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Риу Аве
Замена
Х. Рамирес
️️️️
А. Видигаль
86'
Желтая карточка
Хадаш
83'
77'
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Удрхири
ГОЛ! 2:2!
А. Видигаль
Пас отдал
К. Винк
76'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
В. Коста
72'
Замена
К. Винк
️️️️
Ж. Афонсо
72'
Замена
D. Mendes
️️️️
Д. Катамо
72'
66'
Замена
F. Ronaldo
️️️️
Эрнани
62'
Замена
А. Перейра
️️️️
L. Ruiz
61'
Замена
М. Баэса
️️️️
U.
61'
Замена
Савио
️️️️
М. Нобрега
Замена
П. Морено
️️️️
Вал
53'
Желтая карточка
Д. Катамо
51'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Коррея
Пас отдал
Хадаш
45'
+1
37'
ГОЛ! 0:2!
L. Ruiz
Пас отдал
М. Нобрега
35'
ГОЛ! 0:1!
Эрнани
Пас отдал
U.
Желтая карточка
В. Коста
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
31
Марсело Карне
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
7
Андре Видигаль
ЛВ
97
Вал
ОП
21
Жоао Афонсо
ОП
8
Хадаш
ЦП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
7
Paulo Vitor
ЦП
6
Гуга
АП
27
Эрнани
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Маритиму
31
Георгий Макаридзе
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
3
Мойзес Москера
ЦЗ
66
Diogo Mendes
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
93
Jorge Karse
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
4-2-1-2-1
31
Карне
87
Коста
15
Сантос
27
Паулиньо
5
Зайнадине
97
Вал
21
Афонсо
8
Хадаш
7
Видигаль
10
Катамо
20
Коррея
4-1-1-1-3
91
Джонатан
20
Коштинья
3
Вильям
33
Сантос
3
Нобрега
6
Удрхири
7
6
Гуга
17
11
27
Эрнани
21
Афонсо
2
Винк
2
Винк
21
Афонсо
10
Катамо
66
66
10
Катамо
87
Коста
94
Риаскос
94
Риаскос
87
Коста
97
Вал
24
Морено
24
Морено
97
Вал
7
Видигаль
19
Рамирес
19
Рамирес
7
Видигаль
3
Нобрега
16
Савио
16
Савио
3
Нобрега
6
Удрхири
8
Гомеш
8
Гомеш
6
Удрхири
17
8
Баэса
8
Баэса
17
27
Эрнани
11
11
27
Эрнани
11
95
Перейра
95
Перейра
11
Остались в запасе
Маритиму
Риу Аве
31
Георгий Макаридзе
ВР
3
Мойзес Москера
ЦЗ
12
Эдгар Коста
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
93
Jorge Karse
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
3
Мойзес Москера
ЦЗ
12
Эдгар Коста
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Остались в запасе
93
Jorge Karse
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Маритиму - Риу Аве
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
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