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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Бенфика
Маритиму - Бенфика: обзор матча 12 марта 2023
Маритиму
12.03.2023, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 24 тур
0 : 3
Завершен
Бенфика
45+2'
Д. Нерес
50'
Ж. Мариу
57'
Д. Нерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Бенфика
90'
+5
Замена
Жилберто
️️️️
А. Гримальдо
90'
+1
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
Г. Рамуш
90'
+1
Замена
А. Шельдеруп
️️️️
Ф. Эушнес
88'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
82'
Замена
П. Муса
️️️️
Ж. Мариу
81'
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Д. Нерес
Замена
Э. Коста
️️️️
М. Москера
77'
Замена
Ф. Коррея
️️️️
А. Видигаль
77'
Желтая карточка
А. Видигаль
72'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
С. Бельтраме
61'
Замена
П. Лиза
️️️️
Л. Перейра
61'
57'
ГОЛ! 0:3!
Д. Нерес
Пас отдал
А. Гримальдо
50'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Мариу
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Нерес
Пас отдал
Ж. Мариу
43'
Желтая карточка
Д. Нерес
30'
Пенальти не реализован!
Ж. Мариу
Желтая карточка
Р. Сантос
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
31
Марсело Карне
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
3
Мойзес Москера
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
8
Хадаш
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
24
Пабло Морено
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Маритиму
31
Георгий Макаридзе
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ОП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
30
Перси Лиза
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
27
Чер Ндур
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
3-2-1-2-2
31
Карне
5
Зайнадине
3
Москера
15
Сантос
87
Коста
2
Винк
8
Хадаш
7
Видигаль
38
Перейра
10
Бельтраме
24
Морено
4-2-1-2-1
1
Влаходимос
6
Бах
30
Отаменди
14
Силва
22
Гримальдо
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
22
Шикинью
9
Рамуш
10
Бельтраме
94
Риаскос
94
Риаскос
10
Бельтраме
38
Перейра
30
Лиза
30
Лиза
38
Перейра
7
Видигаль
20
Коррея
20
Коррея
7
Видигаль
3
Москера
12
Коста
12
Коста
3
Москера
22
Гримальдо
12
Жилберто
12
Жилберто
22
Гримальдо
7
Нерес
87
Невеш
87
Невеш
7
Нерес
14
Эушнес
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
14
Эушнес
9
Рамуш
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
9
Рамуш
23
Мариу
9
Муса
9
Муса
23
Мариу
Остались в запасе
Маритиму
Бенфика
31
Георгий Макаридзе
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ОП
Главный тренер
Даниэль Рамос
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ОП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Маритиму - Бенфика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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