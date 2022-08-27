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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Портимоненси
Маритиму - Портимоненси: обзор матча 27 августа 2022
Маритиму
27.08.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 4 тур
0 : 1
Завершен
Портимоненси
43'
В. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Портимоненси
Желтая карточка
Ф. Шина
90'
+4
90'
+3
Замена
Б. Рочес
️️️️
В. Жуниор
Замена
Ф. Шина
️️️️
Л. Андраде
75'
Замена
Хадаш
️️️️
А. Сарсана
66'
Замена
Х. Рамирес
️️️️
П. Морено
56'
Замена
М. Москера
️️️️
Зайнадине
56'
43'
ГОЛ! 0:1!
В. Жуниор
Пас отдал
Ф. Муфи
41'
Желтая карточка
В. Жуниор
Желтая карточка
П. Морено
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
5
Зайнадине
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
66
Diogo Mendes
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
7
Эвертон
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
20
Luquinha
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
8
Хадаш
ЦП
14
Miguel Sousa
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
3
Мойзес Москера
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Портимоненси
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
70
Руй Гомеш
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
30
Yong-hak Kim
ЦФ
4-1-1-5
5
Зайнадине
2
Винк
5
Андраде
4
Коста
66
7
Видигаль
11
Сарсана
29
95
Таго
24
Морено
10
Бельтраме
4-1-1-1-3
94
Самуэл
44
Релваш
24
Сек
44
Педрао
4
Роша
21
Са
7
Эвертон
93
Жуниор
99
Кариелло
18
Муфи
20
5
Андраде
45
Шина
45
Шина
5
Андраде
11
Сарсана
8
Хадаш
8
Хадаш
11
Сарсана
5
Зайнадине
3
Москера
3
Москера
5
Зайнадине
24
Морено
19
Рамирес
19
Рамирес
24
Морено
93
Жуниор
35
Рочес
35
Рочес
93
Жуниор
Остались в запасе
Маритиму
Портимоненси
55
Мигель Силва
ВР
14
Miguel Sousa
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
70
Руй Гомеш
ЦФ
30
Yong-hak Kim
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
14
Miguel Sousa
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
Остались в запасе
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
70
Руй Гомеш
ЦФ
30
Yong-hak Kim
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Маритиму - Портимоненси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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