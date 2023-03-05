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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Маритиму
Жил Висенте - Маритиму: обзор матча 05 марта 2023
Жил Висенте
05.03.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 23 тур
2 : 0
Завершен
Маритиму
23'
П. Тиба
82'
Т. Араужо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Маритиму
90'
+3
Замена
Ф. Коррея
️️️️
К. Винк
87'
Желтая карточка
А. Видигаль
ГОЛ! 2:0!
Т. Араужо
Пас отдал
Карраша
82'
Замена
З. Карлуш
️️️️
К. Фуджимото
81'
79'
Замена
С. Бельтраме
️️️️
Вал
79'
Замена
R. Brito
️️️️
Хадаш
Замена
Г. Абурджания
️️️️
П. Тиба
72'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
Мурило
72'
71'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Ж. Афонсо
71'
Замена
П. Лиза
️️️️
Б. Риаскос
Желтая карточка
А. Марин
66'
64'
Желтая карточка
Вал
Замена
Марлон
️️️️
Х. Боселли
64'
62'
Желтая карточка
Б. Риаскос
Желтая карточка
Р. Фернандеш
58'
Желтая карточка
Т. Араужо
30'
ГОЛ! 1:0!
П. Тиба
Пас отдал
Ф. Наварро
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
25
Педру Тиба
ЦП
77
Мурило
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Маритиму
31
Марсело Карне
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
21
Жоао Афонсо
ОП
97
Вал
ОП
8
Хадаш
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
4
Не Лопеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
11
Марлон
ЛВ
8
Георгий Абурджания
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
20
Билел Ауашерия
ПВ
Маритиму
31
Георгий Макаридзе
ВР
3
Мойзес Москера
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
8
Rafael Brito
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
30
Перси Лиза
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Эндрю
3
Марин
44
Араужо
26
Фернандеш
27
Карраша
6
Карвальо
25
Педру Тиба
77
Мурило
19
Фуджимото
21
Боселли
9
Наварро
4-2-1-1-2
31
Карне
2
Винк
5
Зайнадине
15
Сантос
87
Коста
21
Афонсо
97
Вал
8
Хадаш
7
Видигаль
94
Риаскос
24
Морено
19
Фуджимото
2
Зе Карлуш
2
Зе Карлуш
19
Фуджимото
25
Педру Тиба
8
Абурджания
8
Абурджания
25
Педру Тиба
21
Боселли
11
Марлон
11
Марлон
21
Боселли
77
Мурило
20
Ауашерия
20
Ауашерия
77
Мурило
8
Хадаш
8
8
8
Хадаш
21
Афонсо
38
Перейра
38
Перейра
21
Афонсо
94
Риаскос
30
Лиза
30
Лиза
94
Риаскос
97
Вал
10
Бельтраме
10
Бельтраме
97
Вал
2
Винк
20
Коррея
20
Коррея
2
Винк
Остались в запасе
Жил Висенте
Маритиму
99
Брайан Араухо
ВР
4
Не Лопеш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
14
Роан Уилсон
АП
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Соуза
31
Георгий Макаридзе
ВР
3
Мойзес Москера
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
4
Не Лопеш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
14
Роан Уилсон
АП
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
3
Мойзес Москера
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Жил Висенте - Маритиму
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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