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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Жил Висенте
Маритиму - Жил Висенте: обзор матча 11 сентября 2022
Маритиму
11.09.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 6 тур
1 : 2
Завершен
Жил Висенте
27'
Л. Андраде
49'
Ф. Наварро
85'
Ф. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Жил Висенте
90'
Замена
Э. Сантана
️️️️
Ф. Наварро
90'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Х. Боселли
85'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Наварро
Замена
Ф. Шина
️️️️
А. Сарсана
78'
77'
Замена
М. Буэно
️️️️
П. Тиба
Желтая карточка
В. Коста
75'
Желтая карточка
К. Винк
73'
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
D. Mendes
70'
62'
Замена
К. Вильодрес
️️️️
Б. Ауашерия
Замена
R. Brito
️️️️
J. Soñora
57'
49'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Наварро
Пас отдал
К. Фуджимото
Замена
К. Баке
️️️️
Хадаш
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Андраде
Пас отдал
Хадаш
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
66
Diogo Mendes
ЦП
36
Joel Soñora
ЦП
8
Хадаш
ЦП
3
Мойзес Москера
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Жил Висенте
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
20
Билел Ауашерия
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
42
Эндрю
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Маритиму
80
Bruno Pereira
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
29
Carlos Eduardo
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
10
Кевин Вильодрес
ЦП
8
Матеус Буэно
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
3-3-4
55
Силва
87
Коста
2
Винк
5
Андраде
66
36
8
Хадаш
3
Москера
95
Таго
12
Коста
11
Сарсана
4-1-2-2-2
3
Кунья
44
Араужо
17
Вейга
3
Марин
6
Карвальо
20
Ауашерия
25
Педру Тиба
21
Боселли
19
Фуджимото
9
Наварро
42
Эндрю
11
Сарсана
45
Шина
45
Шина
11
Сарсана
66
21
Афонсо
21
Афонсо
66
36
8
8
36
8
Хадаш
10
Баке
10
Баке
8
Хадаш
21
Боселли
26
Фернандеш
26
Фернандеш
21
Боселли
20
Ауашерия
10
Вильодрес
10
Вильодрес
20
Ауашерия
25
Педру Тиба
8
Буэно
8
Буэно
25
Педру Тиба
9
Наварро
93
Сантана
93
Сантана
9
Наварро
Остались в запасе
Маритиму
Жил Висенте
80
Bruno Pereira
ВР
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
29
Carlos Eduardo
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
80
Bruno Pereira
ВР
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
29
Carlos Eduardo
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Маритиму - Жил Висенте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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