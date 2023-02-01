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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Порту
Маритиму - Порту: обзор матча 01 февраля 2023
Маритиму
01.02.2023, среда, 22:00
Португалия. Примейра, 18 тур
0 : 2
Завершен
Порту
50'
Венделл
55'
Галено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Порту
90'
+2
Замена
Г. Борхес
️️️️
Галено
85'
Желтая карточка
З. Сануси
83'
Замена
З. Сануси
️️️️
Венделл
Замена
Х. Рамирес
️️️️
С. Бельтраме
73'
Замена
S. Kanu
️️️️
Р. Сантос
73'
Желтая карточка
В. Коста
66'
Желтая карточка
Ниту
64'
63'
Замена
А. Франку
️️️️
Отавио
55'
ГОЛ! 0:2!
Галено
50'
ГОЛ! 0:1!
Венделл
Пас отдал
Эванилсон
Замена
П. Лиза
️️️️
Б. Риаскос
46'
Замена
А. Видигаль
️️️️
Вал
46'
Замена
Ниту
️️️️
Л. Перейра
46'
46'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Тареми
Вторая желтая
П. Морено
42'
38'
Вторая желтая
Б. Фолья
Желтая карточка
Л. Перейра
36'
Желтая карточка
П. Морено
13'
7'
Желтая карточка
Б. Фолья
Желтая карточка
Вал
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
31
Георгий Макаридзе
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
97
Вал
ОП
8
Хадаш
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
24
Пабло Морено
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
3
Мойзес Москера
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Маритиму
45
Фабиу Шина
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
6
Ниту
ЦП
19
Хесус Рамирес
ЦФ
31
Марсело Карне
ЦФ
14
Stanley Kanu
ЦФ
30
Перси Лиза
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
3-1-1-1-4
31
Макаридзе
87
Коста
15
Сантос
2
Винк
97
Вал
8
Хадаш
38
Перейра
24
Морено
3
Москера
10
Бельтраме
94
Риаскос
4-1-1-3-1
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
5
Маркано
18
Венделл
8
Урибе
23
Фолья
11
Пепе
25
Отавио
13
Галено
9
Тареми
38
Перейра
6
Ниту
6
Ниту
38
Перейра
97
Вал
7
Видигаль
7
Видигаль
97
Вал
10
Бельтраме
19
Рамирес
19
Рамирес
10
Бельтраме
15
Сантос
14
14
15
Сантос
94
Риаскос
30
Лиза
30
Лиза
94
Риаскос
18
Венделл
12
Сануси
12
Сануси
18
Венделл
25
Отавио
10
Франку
10
Франку
25
Отавио
13
Галено
11
Борхес
11
Борхес
13
Галено
9
Тареми
9
Эванилсон
9
Эванилсон
9
Тареми
Остались в запасе
Маритиму
Порту
45
Фабиу Шина
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
31
Марсело Карне
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
45
Фабиу Шина
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
31
Марсело Карне
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Маритиму - Порту
5
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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