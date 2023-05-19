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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Визела
Маритиму - Визела: обзор матча 19 мая 2023
Маритиму
19.05.2023, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 33 тур
1 : 0
Завершен
Визела
90+6'
К. Винк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Визела
ГОЛ! 1:0!
К. Винк
90'
+6
84'
Желтая карточка
А. Мендес
83'
Замена
М. Лакава
️️️️
Саму
Замена
К. Винк
️️️️
П. Морено
80'
Замена
Вал
️️️️
Ж. Афонсо
80'
75'
Замена
А. Шмидт
️️️️
М. Осмайич
75'
Замена
А. Мендес
️️️️
О. Рашид
74'
Желтая карточка
Кики
Желтая карточка
Ж. Афонсо
72'
Замена
П. Морено
️️️️
Хадаш
69'
58'
Замена
Н. Морейра
️️️️
К. Зохи
55'
Желтая карточка
Саму
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
31
Марсело Карне
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
3
Мойзес Москера
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
7
Андре Видигаль
ЛВ
21
Жоао Афонсо
ОП
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
10
Кику Бондосу
ЛВ
6
Клаудемир
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
20
Саму
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Маритиму
31
Георгий Макаридзе
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
97
Вал
ОП
8
Rafael Brito
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
36
Матиас Лакава
ПВ
13
Александер Шмидт
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Карне
87
Коста
3
Москера
5
Зайнадине
27
Паулиньо
21
Афонсо
66
8
Хадаш
7
Видигаль
10
Катамо
20
Коррея
3-4-2-1
1
Фелипе
43
Вильсон
3
Андерсон
24
Кики
82
Силва
20
Саму
23
Рашид
6
Клаудемир
18
Осмайич
10
Бондосу
9
Зохи
Морено
2
Винк
2
Винк
Морено
21
Афонсо
97
Вал
97
Вал
21
Афонсо
8
Хадаш
24
Морено
24
Морено
8
Хадаш
23
Рашид
22
Мендес
22
Мендес
23
Рашид
9
Зохи
17
Морейра
17
Морейра
9
Зохи
20
Саму
36
Лакава
36
Лакава
20
Саму
18
Осмайич
13
Шмидт
13
Шмидт
18
Осмайич
Остались в запасе
Маритиму
Визела
31
Георгий Макаридзе
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
8
Rafael Brito
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
97
Фабиан Бантич
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
8
Rafael Brito
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Статистика матча Маритиму - Визела
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
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