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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Маритиму
Боавишта - Маритиму: обзор матча 09 октября 2022
Боавишта
09.10.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 9 тур
1 : 1
Завершен
Маритиму
22'
С. Перес
56'
А. Видигаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Маритиму
90'
+7
Желтая карточка
Х. Рамирес
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Афонсо
90'
+1
Замена
Х. Рамирес
️️️️
Ж. Таго
88'
Желтая карточка
Л. Андраде
87'
Желтая карточка
Э. Коста
87'
Желтая карточка
R. Brito
84'
Замена
Э. Коста
️️️️
С. Бельтраме
Замена
Маса
️️️️
С. Агра
78'
76'
Замена
М. Коста
️️️️
Хадаш
Желтая карточка
С. Агра
75'
75'
Замена
К. Баке
️️️️
Ф. Шина
Замена
М. Тавареш
️️️️
Р. Абаскаль
72'
70'
Пенальти не реализован!
Ж. Таго
Замена
К. Горре
️️️️
Б. Лоуреншу
65'
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Видигаль
Пас отдал
Хадаш
Желтая карточка
П. Малхейру
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
С. Перес
Пас отдал
П. Малхейру
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
70
Бруно Оньемаечи
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Маритиму
45
Фабиу Шина
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
8
Rafael Brito
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Боавишта
8
Илия Вукотич
ОП
8
Ибрахима
ОП
11
Маса
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Маритиму
98
Витор Эудес
ВР
4
Матеус Коста
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
36
Joel Soñora
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
3-4-2-1
1
Бракали
7
Мангаш
26
Абаскаль
23
Сассо
70
Оньемаечи
42
Макута
24
Перес
79
Малхейру
10
Нжийе
17
Лоуреншу
7
Агра
3-4-1-3
2
Винк
5
Андраде
45
Шина
21
Афонсо
66
8
Хадаш
8
7
Видигаль
29
95
Таго
10
Бельтраме
7
Агра
11
Маса
11
Маса
7
Агра
17
Лоуреншу
11
Горре
11
Горре
17
Лоуреншу
26
Абаскаль
59
Тавареш
59
Тавареш
26
Абаскаль
8
Хадаш
4
Коста
4
Коста
8
Хадаш
10
Бельтраме
12
Коста
12
Коста
10
Бельтраме
45
Шина
10
Баке
10
Баке
45
Шина
95
Таго
19
Рамирес
19
Рамирес
95
Таго
Остались в запасе
Боавишта
Маритиму
8
Илия Вукотич
ОП
8
Ибрахима
ОП
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
98
Витор Эудес
ВР
36
Joel Soñora
ЦП
10
Джени Катамо
ЛВ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
8
Илия Вукотич
ОП
8
Ибрахима
ОП
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
36
Joel Soñora
ЦП
10
Джени Катамо
ЛВ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Боавишта - Маритиму
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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2025.08.28 20:33
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2025.07.13 17:00
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2025.05.16 13:28
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