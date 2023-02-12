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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Брага
Маритиму - Брага: обзор матча 12 февраля 2023
Маритиму
12.02.2023, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 20 тур
1 : 2
Завершен
Брага
38'
Б. Риаскос
40'
С. Банза
45+3'
У. Рачич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Брага
90'
+2
Желтая карточка
Н. Секейра
84'
Желтая карточка
Матеус
Вторая желтая
Э. Коста
83'
Желтая карточка
Э. Коста
83'
Замена
Э. Коста
️️️️
Вал
81'
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
Хадаш
81'
Желтая карточка
К. Винк
78'
78'
Желтая карточка
Р. Гомеш
74'
Замена
Брума
️️️️
А. Джало
74'
Замена
Н. Секейра
️️️️
К. Борха
Замена
Ф. Коррея
️️️️
П. Морено
72'
Замена
Х. Рамирес
️️️️
С. Бельтраме
62'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Б. Риаскос
62'
57'
Замена
А. Руис
️️️️
Пицци
46'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
А. Орта
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
У. Рачич
40'
ГОЛ! 1:1!
С. Банза
Пас отдал
К. Борха
ГОЛ! 1:0!
Б. Риаскос
Пас отдал
Р. Сантос
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
31
Георгий Макаридзе
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
97
Вал
ОП
8
Хадаш
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
21
Пицци
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Маритиму
27
Паулиньо
ЦЗ
3
Мойзес Москера
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
31
Марсело Карне
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
2
Джо Мендес
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Макаридзе
87
Коста
5
Зайнадине
15
Сантос
2
Винк
97
Вал
8
Хадаш
7
Видигаль
10
Бельтраме
24
Морено
94
Риаскос
4-1-1-3-1
1
Матеус
2
Гомес
15
Оливейра
4
Ниакате
26
Борха
10
Рачич
6
Орта
8
Каштру
21
Пицци
25
Джало
24
Банза
8
Хадаш
21
Афонсо
21
Афонсо
8
Хадаш
94
Риаскос
38
Перейра
38
Перейра
94
Риаскос
24
Морено
20
Коррея
20
Коррея
24
Морено
10
Бельтраме
19
Рамирес
19
Рамирес
10
Бельтраме
97
Вал
12
Коста
12
Коста
97
Вал
26
Борха
6
Секейра
6
Секейра
26
Борха
6
Орта
21
Гомеш
21
Гомеш
6
Орта
25
Джало
77
Брума
77
Брума
25
Джало
21
Пицци
9
Руис
9
Руис
21
Пицци
Остались в запасе
Маритиму
Брага
27
Паулиньо
ЦЗ
3
Мойзес Москера
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
31
Марсело Карне
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
27
Паулиньо
ЦЗ
3
Мойзес Москера
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
31
Марсело Карне
ЦФ
Остались в запасе
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Маритиму - Брага
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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