Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Маритиму
Витория Гимараеш - Маритиму: обзор матча 13 ноября 2022
Витория Гимараеш
13.11.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 13 тур
1 : 0
Завершен
Маритиму
71'
Т. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Маритиму
90'
+6
Желтая карточка
R. Brito
Замена
M. Índio
️️️️
Н. Жанвье
83'
81'
Замена
Э. Коста
️️️️
D. Mendes
81'
Замена
П. Морено
️️️️
М. Коста
78'
Желтая карточка
М. Коста
75'
Замена
R. Brito
️️️️
Ж. Афонсо
ГОЛ! 1:0!
Т. Силва
71'
66'
Замена
Ж. Таго
️️️️
Х. Рамирес
65'
Замена
J. Soñora
️️️️
Хадаш
Замена
А. Силва
️️️️
А. Силва
58'
Желтая карточка
М. Джонстон
56'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
М. Вильянуэва
46'
Замена
Т. Силва
️️️️
А. Андре
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
21
Жоао Афонсо
ОП
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Витория Гимараеш
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Маритиму
98
Витор Эудес
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
36
Joel Soñora
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
4-5-1
14
Варела
28
Са
29
17
Вильянуэва
13
Амару
6
Зе Карлуш
80
Силва
21
Андре Андре
10
10
Джонстон
17
Силва
3-3-2-1-1
55
Силва
4
Коста
5
Андраде
2
Винк
5
Зайнадине
21
Афонсо
87
Коста
66
8
Хадаш
7
Видигаль
19
Рамирес
21
Андре Андре
70
Силва
70
Силва
21
Андре Андре
Жанвье
25
25
Жанвье
17
Силва
33
Силва
33
Силва
17
Силва
17
Вильянуэва
17
Жанвье
17
Жанвье
17
Вильянуэва
21
Афонсо
8
8
21
Афонсо
8
Хадаш
36
36
8
Хадаш
66
12
Коста
12
Коста
66
19
Рамирес
95
Таго
95
Таго
19
Рамирес
4
Коста
24
Морено
24
Морено
4
Коста
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Маритиму
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
98
Витор Эудес
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Витория Гимараеш - Маритиму
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Маритиму
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+