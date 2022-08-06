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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Маритиму
Порту - Маритиму: обзор матча 06 августа 2022
Порту
06.08.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 1 тур
5 : 1
Завершен
Маритиму
12'
М. Тареми
40'
Эванилсон
42'
М. Тареми
68'
И. Маркано
76'
Т. Мартинес
88'
К. Винк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Маритиму
88'
ГОЛ! 5:1!
К. Винк
Желтая карточка
Галено
87'
81'
Замена
П. Морено
️️️️
M. Sousa
Замена
Г. Верон
️️️️
М. Тареми
79'
78'
Желтая карточка
А. Телеш
ГОЛ! 5:0!
Т. Мартинес
Пас отдал
Ж. Мариу
76'
72'
Замена
А. Телеш
️️️️
D. Mendes
72'
Замена
Э. Коста
️️️️
С. Бельтраме
ГОЛ! 4:0!
И. Маркано
68'
Замена
Галено
️️️️
Д. Намасо
67'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
67'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
М. Урибе
67'
ГОЛ! 3:0!
М. Тареми
42'
ГОЛ! 2:0!
Эванилсон
Пас отдал
Ж. Мариу
40'
Желтая карточка
И. Маркано
35'
28'
Желтая карточка
Ж. Таго
Желтая карточка
М. Урибе
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Тареми
Пас отдал
Эванилсон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Марко Груйич
ОП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
14
Miguel Sousa
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Маритиму
45
Фабиу Шина
ЛЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
3
Мойзес Москера
ЦФ
44
Андре Телеш
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
4-2-1-3
99
Кошта
12
Сануси
5
Маркано
3
Пепе
17
Мариу
8
Урибе
8
Груйич
11
Пепе
3
Намасо
9
Тареми
9
Эванилсон
4-3-1-2
55
Силва
5
Андраде
5
Зайнадине
4
Коста
2
Винк
66
8
Хадаш
14
7
Видигаль
95
Таго
10
Бельтраме
3
Намасо
13
Галено
13
Галено
3
Намасо
8
Урибе
46
Эустакиу
46
Эустакиу
8
Урибе
9
Тареми
27
Верон
27
Верон
9
Тареми
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
66
44
Телеш
44
Телеш
66
14
24
Морено
24
Морено
14
10
Бельтраме
12
Коста
12
Коста
10
Бельтраме
Остались в запасе
Порту
Маритиму
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
45
Фабиу Шина
ЛЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
3
Мойзес Москера
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Остались в запасе
45
Фабиу Шина
ЛЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
3
Мойзес Москера
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Порту - Маритиму
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
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