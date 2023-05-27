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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Маритиму
Эшторил - Маритиму: обзор матча 27 мая 2023
Эшторил
27.05.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 34 тур
3 : 1
Завершен
Маритиму
15'
А. Маркес
80'
Жоаозиньо
83'
Деле
68'
К. Винк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Маритиму
Замена
Ж. Маркеш
️️️️
Р. Гитан
88'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Т. Гувейя
88'
ГОЛ! 3:1!
Деле
Пас отдал
Т. Гувейя
83'
ГОЛ! 2:1!
Жоаозиньо
Пас отдал
Т. Сантуш
80'
79'
Замена
М. Москера
️️️️
Х. Рамирес
Замена
Деле
️️️️
Р. Мартиньш
75'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
J. Gamboa
75'
74'
Красная карточка
Р. Сантос
71'
Вторая желтая
Ф. Шина
Замена
Ж. Карлос
️️️️
А. Маркес
70'
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Винк
68'
Замена
А. Видигаль
️️️️
Э. Коста
Желтая карточка
J. Gamboa
66'
Желтая карточка
А. Маркес
61'
57'
Желтая карточка
Ф. Шина
46'
Замена
D. Mendes
️️️️
R. Brito
43'
Желтая карточка
Э. Коста
ГОЛ! 1:0!
А. Маркес
15'
9'
Желтая карточка
R. Brito
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
16
João Gamboa
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Маритиму
31
Георгий Макаридзе
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
97
Вал
ОП
8
Rafael Brito
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
33
Жоау Маркеш
АП
12
Чику Жеральдеш
АП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Маритиму
31
Марсело Карне
ВР
3
Мойзес Москера
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
7
Андре Видигаль
ЛВ
21
Жоао Афонсо
ОП
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
4-1-3-2
99
Фигейра
31
Жоаозиньо
44
Африко
23
Альвару
22
Сантуш
16
7
Мартиньш
12
Карвалью
7
Гувейя
9
Маркес
99
Гитан
4-1-1-3
31
Макаридзе
15
Сантос
4
Коста
2
Винк
45
Шина
97
Вал
8
94
Риаскос
19
Рамирес
12
Коста
99
Гитан
33
Маркеш
33
Маркеш
99
Гитан
16
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
16
7
Мартиньш
11
Деле
11
Деле
7
Мартиньш
7
Гувейя
96
Эдуардо
96
Эдуардо
7
Гувейя
9
Маркес
20
Карлос
20
Карлос
9
Маркес
19
Рамирес
3
Москера
3
Москера
19
Рамирес
8
66
66
8
12
Коста
7
Видигаль
7
Видигаль
12
Коста
Остались в запасе
Эшторил
Маритиму
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
31
Марсело Карне
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ОП
8
Хадаш
ЦП
10
Джени Катамо
ЛВ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
90
Кассиано
ЦФ
Остались в запасе
31
Марсело Карне
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ОП
8
Хадаш
ЦП
10
Джени Катамо
ЛВ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Эшторил - Маритиму
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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