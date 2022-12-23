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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Маритиму
Риу Аве - Маритиму: обзор матча 23 декабря 2022
Риу Аве
23.12.2022, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 14 тур
1 : 1
Завершен
Маритиму
45+5'
А. Сантос
37'
А. Видигаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Маритиму
Желтая карточка
А. Сантос
90'
+3
90'
Замена
Э. Коста
️️️️
R. Brito
89'
Замена
М. Коста
️️️️
Хадаш
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Коштинья
82'
76'
Замена
Ж. Таго
️️️️
П. Лиза
Замена
А. Удрхири
️️️️
А. Самарис
76'
Замена
L. Ruiz
️️️️
Азиз
76'
70'
Замена
С. Бельтраме
️️️️
Ж. Афонсо
Замена
P. Vitor
️️️️
F. Ronaldo
67'
Замена
М. Баэса
️️️️
Эрнани
67'
55'
Желтая карточка
Ж. Афонсо
ГОЛ! 1:1!
А. Сантос
Пас отдал
Гуга
45'
+5
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Видигаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Гуга
АП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Азиз
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
21
Жоао Афонсо
ОП
8
Rafael Brito
ЦП
8
Хадаш
ЦП
3
Мойзес Москера
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
30
Перси Лиза
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Риу Аве
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
7
Paulo Vitor
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
11
L. Ruiz
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
Маритиму
77
Pedro Teixeira
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
4-1-1-4
91
Джонатан
42
Панталон
33
Сантос
3
Вильям
20
Коштинья
22
Самарис
6
Гуга
11
9
Боатенг
9
Азиз
27
Эрнани
3-1-2-1-3
55
Силва
5
Зайнадине
2
Винк
87
Коста
21
Афонсо
8
8
Хадаш
7
Видигаль
30
Лиза
24
Морено
3
Москера
20
Коштинья
13
Феррейра
13
Феррейра
20
Коштинья
22
Самарис
6
Удрхири
6
Удрхири
22
Самарис
11
7
7
11
27
Эрнани
8
Баэса
8
Баэса
27
Эрнани
9
Азиз
11
11
9
Азиз
8
Хадаш
4
Коста
4
Коста
8
Хадаш
21
Афонсо
10
Бельтраме
10
Бельтраме
21
Афонсо
8
12
Коста
12
Коста
8
30
Лиза
95
Таго
95
Таго
30
Лиза
Остались в запасе
Риу Аве
Маритиму
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
17
Ukra
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
77
Pedro Teixeira
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
17
Ukra
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
Остались в запасе
77
Pedro Teixeira
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Риу Аве - Маритиму
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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