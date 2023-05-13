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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Маритиму
Спортинг - Маритиму: обзор матча 13 мая 2023
Спортинг
13.05.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 32 тур
2 : 1
Завершен
Маритиму
85'
М. Коста (АГ)
90+3'
С. Коатес
10'
В. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Маритиму
90'
+11
Желтая карточка
Зайнадине
90'
+11
Желтая карточка
Ж. Афонсо
Вторая желтая
А. Адан
90'
+7
Желтая карточка
А. Адан
90'
+5
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
90'
+4
Желтая карточка
И. Фатаву
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Б. Риаскос
ГОЛ! 2:1!
С. Коатес
Пас отдал
Паулинью
90'
+3
90'
+3
Замена
Ф. Шина
️️️️
В. Коста
90'
+3
Замена
К. Винк
️️️️
Хадаш
90'
Желтая карточка
Ф. Коррея
89'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
А. Видигаль
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Коста
85'
77'
Замена
М. Коста
️️️️
Р. Сантос
77'
Замена
Вал
️️️️
D. Mendes
72'
Желтая карточка
М. Карне
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
У. Дьоманде
64'
Замена
И. Фатаву
️️️️
Тринкау
57'
Желтая карточка
У. Дьоманде
51'
Замена
Г. Инасиу
️️️️
А. Гомес
46'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Э. Бельерин
46'
Замена
Х. Морита
️️️️
М. Рейс
46'
40'
Желтая карточка
А. Видигаль
Желтая карточка
М. Угарте
28'
10'
ГОЛ! 0:1!
В. Коста
Пас отдал
Ф. Коррея
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Маритиму
31
Марсело Карне
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
3
Мойзес Москера
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
21
Жоао Афонсо
ОП
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
Маритиму
31
Георгий Макаридзе
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
97
Вал
ОП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Адан
2
Дьоманде
2
Рейс
4
Коатес
2
Бельерин
5
Угарте
28
Гонсалвеш
11
Гомес
10
Эдвардс
26
Паулинью
7
Тринкау
3-3-2-1-1
31
Карне
5
Зайнадине
3
Москера
27
Паулиньо
15
Сантос
21
Афонсо
87
Коста
66
8
Хадаш
7
Видигаль
20
Коррея
11
Гомес
25
Инасиу
25
Инасиу
11
Гомес
2
Дьоманде
47
Эшгайю
47
Эшгайю
2
Дьоманде
2
Рейс
5
Морита
5
Морита
2
Рейс
7
Тринкау
7
Фатаву
7
Фатаву
7
Тринкау
2
Бельерин
11
Сантуш
11
Сантуш
2
Бельерин
87
Коста
45
Шина
45
Шина
87
Коста
8
Хадаш
2
Винк
2
Винк
8
Хадаш
15
Сантос
4
Коста
4
Коста
15
Сантос
66
97
Вал
97
Вал
66
7
Видигаль
94
Риаскос
94
Риаскос
7
Видигаль
Остались в запасе
Спортинг
Маритиму
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
31
Георгий Макаридзе
ВР
24
Пабло Морено
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
24
Пабло Морено
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Спортинг - Маритиму
5
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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