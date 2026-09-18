Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Юха Пиринен - статистика

Оулу
22 октября 1991 (34)
#66 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Финляндия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Оулу
0 : 1
18.09.2026
Интер
1' - 90'
86'
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Оулу
1 : 2
12.09.2026
Гнистан
1' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ВПС
1 : 0
08.09.2026
Оулу
1' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 22 тур
Оулу
0 : 0
31.08.2026
СИК
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волос
23
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
4 : 0
14.05.2023
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Волос
0 : 2
08.05.2023
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
4 : 2
03.05.2023
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Олимпиакос
5 : 0
30.04.2023
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
0 : 2
26.04.2023
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
0 : 3
23.04.2023
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
4 : 2
09.04.2023
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
0 : 1
05.04.2023
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Панатинаикос
0 : 0
02.04.2023
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Волос
0 : 3
19.03.2023
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 26 тур
Волос
0 : 1
12.03.2023
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 25 тур
ПАС
0 : 1
05.03.2023
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
Волос
1 : 1
24.02.2023
ПАС Ламия
Был в запасе
Греция. Суперлига, 23 тур
Панатинаикос
2 : 0
18.02.2023
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 22 тур
Волос
2 : 1
12.02.2023
Атромитос
89' - 90'
Греция. Суперлига, 21 тур
Левадиакос
0 : 3
06.02.2023
Волос
88' - 90'
Греция. Суперлига, 20 тур
Волос
2 : 3
28.01.2023
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 19 тур
Арис
3 : 0
21.01.2023
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 18 тур
Ионикос
0 : 1
16.01.2023
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 17 тур
Волос
0 : 4
08.01.2023
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 16 тур
ОФИ
0 : 0
03.01.2023
Волос
1' - 90'
34'
Греция. Суперлига, 15 тур
Волос
0 : 4
28.12.2022
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Астерас
0 : 0
21.12.2022
Волос
67' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
ПАОК
3 : 0
13.11.2022
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
2 : 1
10.11.2022
ПАС
86' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАС Ламия
2 : 2
05.11.2022
Волос
85' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 5
29.10.2022
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
0 : 2
22.10.2022
Волос
73' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
2 : 1
15.10.2022
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
2 : 3
08.10.2022
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
2 : 0
02.10.2022
Арис
70' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
2 : 0
18.09.2022
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
1 : 1
11.09.2022
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
0 : 1
04.09.2022
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
0 : 1
27.08.2022
Волос
80' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Волос
3 : 3
19.08.2022
Астерас
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
ВидеоДжорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
5
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Акинфеев ответил, почему до сих пор не завершил карьеру
00:22
1
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
4
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+