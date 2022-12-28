Юха Пиринен - статистика
#66 | Полузащитник
|Имя
|Юха
|Фамилия
|Пиринен
|Команда
|Тренчин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Юха
|Фамилия
|Пиринен
|Команда
|Тренчин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Волос (Волос)
|12.02.2023
|89' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|06.02.2023
|88' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|28.01.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|21.01.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|16.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|03.01.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)
|34'
|28.12.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|21.12.2022
|67' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Волос (Волос)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|86' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|05.11.2022
|85' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:5
|Панатинаикос (Афины)
|22.10.2022
|73' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Волос (Волос)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|02.10.2022
|70' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)
|27.08.2022
|80' -90'
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)