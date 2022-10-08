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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Волос
Панетоликос - Волос: обзор матча 08 октября 2022
Панетоликос
08.10.2022, суббота, 17:00
Греция. Суперлига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Волос
4'
Л. Шенгелия
16'
Н. Даго
27'
Т. Цоканис
35'
Т. Цоканис
78'
Г. Куциас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Волос
90'
+5
Желтая карточка
Г. Куциас
89'
Замена
Х. Матилья
️️️️
А. Рахман Вайсс
Замена
Х. Диас
️️️️
Д. Коловос
83'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Й. Мартенссон
83'
78'
ГОЛ! 2:3!
Г. Куциас
75'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
М. Делетич
70'
Желтая карточка
А. Рахман Вайсс
Замена
Д. Морси
️️️️
Н. Даго
66'
Желтая карточка
Д. Хухумис
63'
61'
Замена
Г. Куциас
️️️️
Н. Мескида
Замена
С. Младен
️️️️
Д. Флорес
46'
Красная карточка
Н. Карелис
44'
35'
ГОЛ! 2:2!
Т. Цоканис
Пас отдал
П. Фернандес
27'
ГОЛ! 2:1!
Т. Цоканис
ГОЛ! 2:0!
Н. Даго
Пас отдал
Д. Коловос
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Шенгелия
Пас отдал
Д. Коловос
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
17
Йохан Мартенссон
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
10
Надрей Даго
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Волос
55
Борис Клейман
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Милош Делетич
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Панетоликос
99
Вангелис Контояннис
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
25
Джонатан Морси
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Волос
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
10
Victor Fernandez
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
2-3-5
2
Бакакис
13
Корнелиус
27
Шенгелия
17
Мартенссон
22
Коловос
80
Карелис
4
Ларссон
3
Хухумис
20
Флорес
10
Даго
3-2-2-3
55
Клейман
26
Эсковаль
13
Луна
6
Цоканис
14
Баррьентос
20
Мескида
7
Делетич
22
Фернандес
16
Сьелис
24
Вайсс
9
Ожегович
20
Флорес
5
Младен
5
Младен
20
Флорес
22
Коловос
20
Диас
20
Диас
22
Коловос
10
Даго
25
Морси
25
Морси
10
Даго
17
Мартенссон
45
Педру
45
Педру
17
Мартенссон
24
Вайсс
8
Матилья
8
Матилья
24
Вайсс
7
Делетич
22
Баттоккио
22
Баттоккио
7
Делетич
20
Мескида
70
Куциас
70
Куциас
20
Мескида
Остались в запасе
Панетоликос
Волос
99
Вангелис Контояннис
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
10
Victor Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
99
Вангелис Контояннис
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
10
Victor Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Панетоликос - Волос
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
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