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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Волос
Астерас - Волос: обзор матча 21 декабря 2022
Астерас
21.12.2022, среда, 18:00
Греция. Суперлига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Волос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Волос
90'
+1
Желтая карточка
Р. Эсковаль
79'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Н. Мескида
72'
Замена
Г. Куциас
️️️️
А. Кноккарт
67'
Замена
Ю. Пиринен
️️️️
Д. Метаксас
Замена
Х. Барралес
️️️️
Х. Регис
65'
Замена
М. Гардавски
️️️️
Сито
65'
58'
Желтая карточка
Д. Метаксас
Замена
Х. Бартоло
️️️️
А. Бенито
46'
Желтая карточка
В. Иглесиас
39'
Желтая карточка
Э. Жуканович
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
8
Хуан Мунафо
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
7
Лео Тилика
ПВ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
27
Giorgos Prountzos
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Волос
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
4-2-3-1
1
Пападопулос
2
Кармона
19
Кастаньо
87
Жуканович
3
Тасулис
8
Мунафо
17
Иглесиас
40
Сито
20
Регис
7
Тилика
22
Бенито
3-2-2-3
55
Клейман
24
Вайсс
26
Эсковаль
17
Алхо
14
Баррьентос
21
Метаксас
93
Кноккарт
7
Делетич
16
Сьелис
20
Мескида
9
Ожегович
40
Сито
25
Гардавски
25
Гардавски
40
Сито
22
Бенито
7
Бартоло
7
Бартоло
22
Бенито
20
Регис
9
Барралес
9
Барралес
20
Регис
21
Метаксас
66
Пиринен
66
Пиринен
21
Метаксас
20
Мескида
8
Матилья
8
Матилья
20
Мескида
93
Кноккарт
70
Куциас
70
Куциас
93
Кноккарт
Остались в запасе
Астерас
Волос
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
27
Giorgos Prountzos
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
27
Giorgos Prountzos
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Астерас - Волос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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