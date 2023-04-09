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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Волос
ПАОК - Волос: обзор матча 09 апреля 2023
ПАОК
09.04.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, группа A, 4 тур
4 : 2
Завершен
Волос
6'
С. Ингасон
16'
Х. Нарей
27'
Х. Нарей
45+4'
Т. Дантас
58'
Т. Цоканис
88'
О. Ожегович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Волос
88'
ГОЛ! 4:2!
О. Ожегович
Пас отдал
М. Делетич
82'
Замена
А. Карталис
️️️️
Ж. Баррьентос
Замена
Э. Лирацис
️️️️
Виейринья
78'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Х. Нарей
78'
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
78'
73'
Замена
М. Чиринос
️️️️
Ф. Пирес
73'
Замена
А. Си
️️️️
Э. Гаджи
72'
Желтая карточка
Э. Гаджи
63'
Замена
О. Ожегович
️️️️
Т. Цоканис
58'
ГОЛ! 4:1!
Т. Цоканис
Пас отдал
Н. Алхо
46'
Замена
Д. Метаксас
️️️️
E. KaÃ§e
ГОЛ! 4:0!
Т. Дантас
Пас отдал
Тайсон
45'
+4
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Д. Аугусто
35'
ГОЛ! 3:0!
Х. Нарей
Пас отдал
Тайсон
27'
Замена
Тайсон
️️️️
О. Эль-Каддури
18'
ГОЛ! 2:0!
Х. Нарей
Пас отдал
Я. Каргас
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Ингасон
Пас отдал
А. Живкович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Волос
55
Борис Клейман
ВР
16
Christos Shelis
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
8
Энцо Гаджи
ПВ
7
Милош Делетич
ПВ
Главный тренер
Константинос Брацос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Волос
12
Matic Kotnik
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
51
Микаэль Чиринос
ПВ
20
Николас Мескида
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
4-4-1-1
24
Котарски
55
Соареш
4
Каргас
15
Ингасон
20
Виейринья
26
Дантас
14
Живкович
7
Эль-Каддури
8
Аугусто
7
Нарей
7
Оливейра
3-5-2
55
Клейман
16
26
Эсковаль
17
Алхо
14
Пирес
26
6
Цоканис
80
14
Баррьентос
7
Делетич
8
Гаджи
20
Виейринья
2
Лирацис
2
Лирацис
20
Виейринья
8
Аугусто
22
Шваб
22
Шваб
8
Аугусто
7
Нарей
21
Бисесвар
21
Бисесвар
7
Нарей
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
7
Эль-Каддури
11
Тайсон
11
Тайсон
7
Эль-Каддури
8
Гаджи
19
Си
19
Си
8
Гаджи
26
21
Метаксас
21
Метаксас
26
14
Баррьентос
7
Карталис
7
Карталис
14
Баррьентос
14
Пирес
51
Чиринос
51
Чиринос
14
Пирес
6
Цоканис
9
Ожегович
9
Ожегович
6
Цоканис
Остались в запасе
ПАОК
Волос
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
Остались в запасе
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча ПАОК - Волос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
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