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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Волос
Олимпиакос - Волос: обзор матча 30 апреля 2023
Олимпиакос
30.04.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 7 тур
5 : 0
Завершен
Волос
25'
П. Касами
45'
П. Бьель
61'
С. Бакамбу
68'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Волос
Замена
З. Битики
️️️️
П. Бьель
80'
74'
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
Т. Цоканис
ГОЛ! 4:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Г. Масурас
68'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Я. М'Вила
68'
Замена
Г. Масурас
️️️️
К. Фортунис
67'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
67'
Замена
М. Врусаи
️️️️
М. Вальбуэна
67'
63'
Замена
A. Oikonomopoulos
️️️️
М. Чиринос
ГОЛ! 3:0!
С. Бакамбу
61'
46'
Замена
A. Luna
️️️️
Э. Гаджи
46'
Замена
Н. Алхо
️️️️
Ф. Пирес
ГОЛ! 2:0!
П. Бьель
Пас отдал
К. Фортунис
45'
ГОЛ! 1:0!
П. Касами
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Константинос Фортунис
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Волос
12
Matic Kotnik
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
51
Микаэль Чиринос
ПВ
8
Энцо Гаджи
ПВ
7
Милош Делетич
ПВ
Главный тренер
Константинос Брацос
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Волос
68
Panagiotis Avgerinos
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
80
Antonio Luna
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
3-2-1-3-1
19
Цолакис
13
Рамон
19
Папастатопулос
23
Родиней
5
Ндой
6
М'Вила
23
Касами
16
Бьель
7
Фортунис
28
Вальбуэна
94
Бакамбу
3-4-3
12
32
Тахатос
16
19
Си
6
Цоканис
21
Метаксас
14
Пирес
66
Пиринен
7
Делетич
8
Гаджи
51
Чиринос
6
М'Вила
18
Самассеку
18
Самассеку
6
М'Вила
16
Бьель
11
Битики
11
Битики
16
Бьель
7
Фортунис
7
Масурас
7
Масурас
7
Фортунис
28
Вальбуэна
17
Врусаи
17
Врусаи
28
Вальбуэна
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
14
Пирес
17
Алхо
17
Алхо
14
Пирес
8
Гаджи
80
80
8
Гаджи
6
Цоканис
26
26
6
Цоканис
51
Чиринос
24
24
51
Чиринос
Остались в запасе
Олимпиакос
Волос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
16
Хван Ин Бом
ЦП
Главный тренер
Жозе Аниго
68
Panagiotis Avgerinos
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
16
Хван Ин Бом
ЦП
Остались в запасе
68
Panagiotis Avgerinos
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча Олимпиакос - Волос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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