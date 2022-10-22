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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Волос
Атромитос - Волос: обзор матча 22 октября 2022
Атромитос
22.10.2022, суббота, 19:00
Греция. Суперлига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Волос
40'
М. Делетич
54'
П. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Волос
Желтая карточка
Э. Гонсалес
90'
+1
87'
Замена
Г. Куциас
️️️️
О. Ожегович
73'
Замена
Ю. Пиринен
️️️️
М. Делетич
Замена
М. Цавидас
️️️️
А. Кюн
68'
64'
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
62'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Н. Алхо
54'
ГОЛ! 0:2!
П. Фернандес
Замена
Г. Робай
️️️️
Д. Ротариу
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Делетич
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
Х. Муньис
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Хуан Муньис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
10
Эдер Гонсалес
ЦФ
15
Dani Suarez
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Милош Делетич
ПВ
16
Христос Сьелис
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Волос
12
Матиц Котник
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
2-2-1-5
28
Де Бок
28
Кечрида
30
Кюн
10
Муньис
7
Ротариу
14
Клонаридис
24
15
10
Гонсалес
9
Кьяртанссон
3-2-2-3
55
Клейман
17
Алхо
26
Эсковаль
13
Луна
14
Баррьентос
6
Цоканис
7
Делетич
22
Фернандес
20
Мескида
9
Ожегович
16
Сьелис
10
Муньис
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
10
Муньис
30
Кюн
9
Цавидас
9
Цавидас
30
Кюн
7
Ротариу
9
Робай
9
Робай
7
Ротариу
7
Делетич
66
Пиринен
66
Пиринен
7
Делетич
17
Алхо
93
Кноккарт
93
Кноккарт
17
Алхо
9
Ожегович
70
Куциас
70
Куциас
9
Ожегович
Остались в запасе
Атромитос
Волос
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
12
Матиц Котник
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Атромитос - Волос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
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